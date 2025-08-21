Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! "Dostum" dediği kişiden şüpheleniyor

İstanbul Kağıthane'de yaşayan 30 yaşındaki Tuğba Koyun, mesai sonrası eve döndüğünde yatak odasında ayak izi buldu. Kontrol ettiğinde 500 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Şüphelerini en yakın arkadaşına yöneltti.

İş dönüşü eve gelen Tuğba Koyun, kapıların kilitli olmasına rağmen yatak odasında gördüğü ayak iziyle şok yaşadı. Ziynet eşyalarını kontrol eden Koyun, 500 bin liralık altın ve takılarının kaybolduğunu fark etti. "Param vardı, ona dokunulmamıştı. Telefona da el sürülmemişti. Altınlarım gitmişti" diyen Koyun, hırsızlığın hedef alınarak yapıldığını söyledi.

EN YAKIN ARKADAŞINI SUÇLADI

Koyun, maddi sıkıntılar yaşayan ve "dostum" dediği arkadaşından ve onun erkek arkadaşından şüphelendiğini belirterek, "Altınlarım çalındıktan dört gün sonra Fethiye'ye tatile gitmişler. İşe de gelmedi" dedi. Avukat Murat Ustabaşı ise şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarına işaret ederek, "Hırsızlıktan hemen sonra tatile çıkmışlar. Paylaşımlarda olay günü kullandıkları şapka, çanta ve ayakkabılarla aynı kıyafetleri giydikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis tarafından ifadeleri alınan çift serbest bırakıldı. Tuğba Koyun, savcılığa şikâyette bulunduğunu belirterek, hırsızların yakalanmasını beklediğini söyledi.