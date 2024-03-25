Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat

Geniş Video İzle

Sosyal medyada paylaşılan cin çıkarma videolarına bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde bir adamın elini kadının yüzüne koyduğu, kadının da uzandığı yerde yardım ister gibi bağırdığı görülüyor. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Daha çok cin kadından kurtulmak istiyor gibi duruyor" yorumları yapıldı.

25.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada büyük ilgi çeken cin çıkarma seanslarına bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen görüntüde kendisine üç harflilerin musallat olduğunu düşünen kadın ve ona yardımcı olmaya çalışan bir adam görülüyor.

"YARIN GEL FLAŞ TV'DE İŞE BAŞLA"

En çok izlenenler arasına giren videonun altına "Kadın mı cinden kurtulmak istiyor yoksa cin mi kadından kurtulmak istiyor çözemedim", "Gazım olunca bende böyle oluyorum", "Yarın gel Flaş TV'de işe başla", "Bu cinler nedense hep belli bir kesimin içine giriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat

Hocalar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null: oo bizim hocalara ilham kaynagi olur bu :))) keriz avlarlar artik 0 0 Yanıtla
  • Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
    13:00 Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sanayi Köprülü Kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

  • Arnavutköy'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Sırılsıklam Oldu
    12:59 Arnavutköy'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Sırılsıklam Oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olabileceği kaydedildi.

  • Lokantada 'cepçilik' yapan hırsız kamerada
    12:57 Lokantada 'cepçilik' yapan hırsız kamerada

    İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Hakkari Zap Spor oyuncusu gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde darbedildi
    12:56 Hakkari Zap Spor oyuncusu gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde darbedildi

    HAKKARİ Zap Spor'un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: Panik Anları Kamerada
    12:53 Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: Panik Anları Kamerada

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma sırasında bir kıraathanede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar can havliyle siper aldı. Çatışma sonucunda 2 kişi yaralandı ve çevrede bulunan otomobiller, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu.

  • Karabük'te 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
    12:53 Karabük'te 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

    Karabük'ün Kayı köyünde yapılan uygulamada durdurulan araçta ve üst aramasında 505 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
    12:49 Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

    Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanık, suçsuz olduğunu savunmasına rağmen son sözünde 'pişmanım' diyerek 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı
    12:47 Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı

    Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.

  • Kadıköy'de Yan Bakma Nedeniyle Bıçakla Yaralama Olayı
    12:45 Kadıköy'de Yan Bakma Nedeniyle Bıçakla Yaralama Olayı

    Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi 'yan bakma' nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı. Yaralanan kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaldırımda yaşandığı ve 'yan bakma' sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
    12:44 Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.

  • Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
    12:35 Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

    Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere karşı terör eylemleri kapsamında 1 ay 28 gün tutukluluk kararı verildi. Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.


12:47 DEM Parti Adayları Adana’da Seçimlerden Çekilecek İddiası DEM Parti Adayları Adana'da Seçimlerden Çekilecek İddiası
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
10:55 Moskova’daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5’e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
07:51 Rusya’yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler Rusya'yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı! Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler
12:45 MSB, ATAK helikopterinin terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı MSB, ATAK helikopterinin terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:42 Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki taarruz emri deşifre edildi
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:02 Türkiye’de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı Türkiye'de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı!
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 13:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement