Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı - Son Dakika
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Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

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Meksika'da bekarlığa veda partisinde tanıştığı bir adamla öpüştüğü video sosyal medyada viral olan gelin adayı, düğününü iptal etmek zorunda kaldı. Emma Alicia Paz Ayala, bekarlığa veda partisinde fazla alkol alarak bir adamla öpüştü ve bu anlar kameralara yansıdı. Video, '#LadyCoralina' etiketi ile sosyal medyada yayıldı. Bu durum sonucunda damat adayı ve ailesinin haberi oldu ve düğün iptal edildi. Emma şimdi sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

21.02.2025 14:41  Güncelleme: 14:48
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Bekarlığa veda partisinde "yeni tanıştığı" bir adamla tutkulu şekilde öpüşürken görüntülenen gelin adayı, videosunun viral olması üzerine düğünü iptal etmek zorunda kaldı.

Meksika'nın kuzeybatısındaki Hermosillo kentinden Emma Alicia Paz Ayala, bekar hayatının son gecesini kutlamak için kadın arkadaşlarıyla partiye çıktı.

Ülkenin diğer ucundaki Playa del Carmen tatil beldesinde düzenlenen partide, havuz barında oldukça fazla alkol alan Emma'nın yabancı bir adamla öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, adamın Emma'nın belinden tutup geriye doğru eğdiği, Emma'nın gülümseyerek adamı öptüğü ve çevredekilerin tezahürat yaptığı görülüyor.

Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, olayın yaşandığı "Coralina Bar"a atıfta bulunularak '#LadyCoralina' etiketi ile hızla yayıldı.

Görüntüler sonunda damat adayı Pablo Torres Gandara ve ailesine ulaştı ve düğün kısa süre sonra iptal edildi.

Haberlere göre düğünü iptal eden Emma oldu, ancak başka bir detay paylaşılmadı.

Emma şimdi sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu. Kullanıcılardan 'KarzCavallari', "Lady Coralina, arkadaşlarımın çoğunun erkek olmasının sebebi. Kadın arkadaşlar çok hain olabiliyor" yorumunu yaptı.

'davidteon' "Yine de Alacakaranlık'tan daha iyi bir aşk hikayesi" derken, 'el_viejopaulino' "Kız arkadaşlarımızın 'eşcinsel arkadaşım' diye bahsettiği kişi bu işte" yazdı.

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Casper:
    Öpsün Ne Olacak 13 56 Yanıtla
  • emre:
    Casper: Geyikleri seviyorsun sanırım, boynuzları falan güzel geliyor sana herhalde 40 2 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    Haber yapın haber !!!!!! 18 1 Yanıtla
  • 6490203:
    ne var ki bunda bekiştaş hep aynısını yapıyor öpüyor yalıyor ama bir işe yaramıyor 3 10 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    burası pazarlama programı mı haber programımı anlamadım Sizin ahlakınız şerefiniz haysiyetiniz namusunuz yok mu bu nasıl bir habercilik 8 1 Yanıtla
  • nihat karayel:
    Şimdi 50 dolarlık escort motor olmuştur 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    Anlaşıldı son dakika haber olarak 0 0 Yanıtla
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