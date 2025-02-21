Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

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Bekarlığa veda partisinde "yeni tanıştığı" bir adamla tutkulu şekilde öpüşürken görüntülenen gelin adayı, videosunun viral olması üzerine düğünü iptal etmek zorunda kaldı.

Meksika'nın kuzeybatısındaki Hermosillo kentinden Emma Alicia Paz Ayala, bekar hayatının son gecesini kutlamak için kadın arkadaşlarıyla partiye çıktı.

Ülkenin diğer ucundaki Playa del Carmen tatil beldesinde düzenlenen partide, havuz barında oldukça fazla alkol alan Emma'nın yabancı bir adamla öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, adamın Emma'nın belinden tutup geriye doğru eğdiği, Emma'nın gülümseyerek adamı öptüğü ve çevredekilerin tezahürat yaptığı görülüyor.

Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, olayın yaşandığı "Coralina Bar"a atıfta bulunularak '#LadyCoralina' etiketi ile hızla yayıldı.

Görüntüler sonunda damat adayı Pablo Torres Gandara ve ailesine ulaştı ve düğün kısa süre sonra iptal edildi.

Haberlere göre düğünü iptal eden Emma oldu, ancak başka bir detay paylaşılmadı.

Emma şimdi sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu. Kullanıcılardan 'KarzCavallari', "Lady Coralina, arkadaşlarımın çoğunun erkek olmasının sebebi. Kadın arkadaşlar çok hain olabiliyor" yorumunu yaptı.

'davidteon' "Yine de Alacakaranlık'tan daha iyi bir aşk hikayesi" derken, 'el_viejopaulino' "Kız arkadaşlarımızın 'eşcinsel arkadaşım' diye bahsettiği kişi bu işte" yazdı.