Yenidoğan anneleri, hastaneleri protesto etti, camları yumrukladı 'Bebeğimi 3 sefer entübe yaptılar'

Ersin Çetinkaya:

Özel hastanelerin hepsinin kapatılması gerekiyor açılacaksa da böyle kolay açılmamalı çok sıkı bir deneyim altına alınmalı doktorlara da yaptıkları her işlem için para verilmemeli bok mu var adamın her işlemine sigortadan para veriyorsun. Adam devlet hastanesin de çalışmaz tabi özele gider. Neden çünkü para özelde var gribim diyiyorsun git bir röntgen çek gel diyenler oluyordu bir vakitler.