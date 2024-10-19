Yenidoğan anneleri, hastaneleri protesto etti, camları yumrukladı "Bebeğimi 3 sefer entübe yaptılar" - Son Dakika
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Yenidoğan anneleri, hastaneleri protesto etti, camları yumrukladı "Bebeğimi 3 sefer entübe yaptılar"

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İstanbul'da özel hastanenin önüne giden yenidoğan yakınları, hastanenin camlarını yumrukladı. Mağdur bir kadın, bebeğinin 3 kere entübe edildiğini ve getirdikleri sütü çöpe attıklarını söyledi. Bebeğinin hastaneye yattıktan sonra kilo verdiğini ekleyen kadın, diğer yenidoğan aileleriyle birlikte hastane kapısında seslerini duyurmaya çalıştı.

19.10.2024 21:04
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Yenidoğan çetesi skandalının gün yüzüne çıkmasının ardından mağdur vatandaşlar yaşadıklarını anlatıp tepkilerini göstermeye başladı. Avcılar'da bulunan bir özel hastanenin önüne giden yenidoğan yakınları, hastanenin camlarını yumrukladı. Mağdur bir kadın, "Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime" dedi. Öte yandan bir aile ruhsatı iptal edilen hastaneden çocuklarını sevk edemediklerini aktardı.

Yenidoğan anneleri, hastaneleri protesto etti, camları yumrukladı 'Bebeğimi 3 sefer entübe yaptılar'

Burada beraberindekiler ile protesto gerçekleştiren yenidoğan yakınları, feryat ederek hastaneyi protesto etti. Mağdur bir kadın ise evladının 2 ay boyunca bu hastanede yattığını söyleyerek, "2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı. Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan anneleri, hastaneleri protesto etti, camları yumrukladı "Bebeğimi 3 sefer entübe yaptılar"

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan anneleri, hastaneleri protesto etti, camları yumrukladı 'Bebeğimi 3 sefer entübe yaptılar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • TC Umut Şentürk:
    Millete üc cocuk vs diyorlardı daha bebekler cocuklar korunamıyor bu ne haldir 69 10 Yanıtla
    Gökhan Sarıkaya:
    Ağzına sağlık 2 1
  • Ersin Çetinkaya:
    Özel hastanelerin hepsinin kapatılması gerekiyor açılacaksa da böyle kolay açılmamalı çok sıkı bir deneyim altına alınmalı doktorlara da yaptıkları her işlem için para verilmemeli bok mu var adamın her işlemine sigortadan para veriyorsun. Adam devlet hastanesin de çalışmaz tabi özele gider. Neden çünkü para özelde var gribim diyiyorsun git bir röntgen çek gel diyenler oluyordu bir vakitler. 61 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu anneler ne söylese haklı sözün bittiği yer 42 0 Yanıtla
  • null:
    Sessiz olun Devlet uyuyor.. 33 7 Yanıtla
  • Mustafa akar:
    2011 yılıda 24 haftalık doğan prematüre bebeğimi de 3 ay 10 gün küvezde bekletip kör etmişlerdi.Sgk'danda o zamanın parası 70bintl.almışlardı.Rabbim sebep olan Gaziantep Medikalpark hastanesindeki o göz doktoruyla çocuk doktorunu kahrıperişan eylesin.işin kötü tarafıda bunlar hala görev yapıyorlar. 29 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    gerekilen Yapılacak herhalde 13 8 Yanıtla
    Bahattin Çöndek:
    benim bir umudum yok seneye hepsi beraat bak Polatgiller ispatı umutsuzluğumun 3 0
  • ozcan ozmercan:
    Allah aşkına bu hastaneler neden deneylenmiyor biri bana açıklaya bilirmi? 19 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    hastaneler ticarethane olursa böyle olur 16 0 Yanıtla
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