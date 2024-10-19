Ümit Özdağ, Sağlık Bakanı'na istifa çağrısında bulundu "Ölen bebekler rüyanıza giriyor mu?" - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Sağlık Bakanı'na istifa çağrısında bulundu "Ölen bebekler rüyanıza giriyor mu?"

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İstanbul'da yenidoğan bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine neden olan çete skandalında İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, ihmali olduğu gerekçesiyle istifa çağrıları gelmeye başladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Memişoğlu için istifa kampanyası başlattı. Özdağ, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne giderek "Ölen bebekler gece rüyanıza giriyor mu? diye seslendi.

19.10.2024 19:10
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İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümüne neden olan çete skandalı, Türkiye gündemine otururken12 bebeğin ölümünden sorumlu "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili soruşturmanın açıldığı tarihte İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu'na ihmali olduğu iddiasıyla siyasilerden tepkiler yükseldi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde basın açıklaması yapan ve siyah çelenk bırakan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Ölen bebekler gece rüyanıza giriyor mu? Bebeklerin kul hakkını yemek nasıl oluyormuş? Bu olayların siyasi sorumlusu yenisiyle eskisiyle sağlık bakanlarıdır." ifadelerini kullandı. Parti tarafından "12 bebeğimizin hastanelerde öldürülmesinin siyasi sorumluluğu Sağlık Bakanına aittir" diyerek sosyal medyada Memişoğlu için istifa çağrısı kampanyası başlatıldı.

Yenidoğan Bebek Çetesi Skandalı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'na İstifa Çağrısı

"BEBEKLERİMİZİ TABUTLARDA DEĞİL ANNELERİNİN KUCAKLARINDA İSTİYORUZ"

Yenidoğan Çetesinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, o dönem İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu için siyasiler ve vatandaşlardan istifa çağrısı yükselmesine neden oldu. Zafer Partisi genel başkanı Özdağ, Memişoğlu ile ilgili istifa kampanyası başlattı. Partinin resmi hesabından "Bebeklerimizi tabutlarda değil annelerinin kucaklarında istiyoruz diyorsanız siz de bize katılın" paylaşımı yapılırken Özdağ'da "12 bebeğimizin hastanelerde öldürülmesinin siyasi sorumluluğu Sağlık Bakanına aittir" diyerek çağrı görseli paylaştı.

Ümit Özdağ, Sağlık Bakanı\'na istifa çağrısında bulundu "Ölen bebekler rüyanıza giriyor mu?"

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Son Dakika 3.Sayfa Ümit Özdağ, Sağlık Bakanı'na istifa çağrısında bulundu 'Ölen bebekler rüyanıza giriyor mu?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Adem Uçuk:
    Suriyeli-Gazzeli-Lübnanlı ölen bebekler rüyanıza giriyor mu Ümit bey 62 127 Yanıtla
    Ömer Melekoğlu:
    Biz mi öldürdük gt lafını bil bu adam bu ülkeye sahip çıkan tek adam değerini bil 8 2
    Emre Doğan:
    Sen önce bi kendi vatanında ki problemlere bak gerizekalı,sonra Suriye diye ağla 6 0
    Bilgehan Göktürk:
    Bizmiyiz orda ölen çocukların sorumlusu? 3 0
  • Oğuz YALMAN:
    Bunlar Koca'dan miras kaldı.Yeni bakanında başı yandı.Koca döneminin sorgulanması lazım. 80 18 Yanıtla
    Alp Derman:
    kesinlikle çok haklı bir yorum Cumhuriyet tarihinin en şaibeli sağlık bakanı. Allah'a havale ediyoruz ne yapalım 4 0
  • harun 8071:
    F. koca da özel hastane sahibi olduğu için onun döneminde özel hastanelere tanınan imtiyazın sonucu 81 12 Yanıtla
  • okan:
    Nefes israfı bu ortalıkta dolaşıyor işte 42 42 Yanıtla
    Emir Kozcu:
    Sende yorum israfisin. Git enerjiyi takip et instadan 0 0
  • Hilmi uğurlu:
    Ne boş adam sın bir laf söyleyim nederler böylelerine laf ola beri gele 34 40 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Sağlık Bakanı'na istifa çağrısında bulundu "Ölen bebekler rüyanıza giriyor mu?" - Son Dakika
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