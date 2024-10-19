Ümit Özdağ, Sağlık Bakanı\'na istifa çağrısında bulundu "Ölen bebekler rüyanıza giriyor mu?"

3.Sayfa

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümüne neden olan çete skandalı, Türkiye gündemine otururken12 bebeğin ölümünden sorumlu "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili soruşturmanın açıldığı tarihte İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu'na ihmali olduğu iddiasıyla siyasilerden tepkiler yükseldi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde basın açıklaması yapan ve siyah çelenk bırakan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Ölen bebekler gece rüyanıza giriyor mu? Bebeklerin kul hakkını yemek nasıl oluyormuş? Bu olayların siyasi sorumlusu yenisiyle eskisiyle sağlık bakanlarıdır." ifadelerini kullandı. Parti tarafından "12 bebeğimizin hastanelerde öldürülmesinin siyasi sorumluluğu Sağlık Bakanına aittir" diyerek sosyal medyada Memişoğlu için istifa çağrısı kampanyası başlatıldı.

"BEBEKLERİMİZİ TABUTLARDA DEĞİL ANNELERİNİN KUCAKLARINDA İSTİYORUZ"

Yenidoğan Çetesinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, o dönem İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu için siyasiler ve vatandaşlardan istifa çağrısı yükselmesine neden oldu. Zafer Partisi genel başkanı Özdağ, Memişoğlu ile ilgili istifa kampanyası başlattı. Partinin resmi hesabından "Bebeklerimizi tabutlarda değil annelerinin kucaklarında istiyoruz diyorsanız siz de bize katılın" paylaşımı yapılırken Özdağ'da "12 bebeğimizin hastanelerde öldürülmesinin siyasi sorumluluğu Sağlık Bakanına aittir" diyerek çağrı görseli paylaştı.