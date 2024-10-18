Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yenidoğan bebek çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamede söz konusu hastanelere de yer verildi.
"GELMEZSENİZ FİŞİNİ ÇEKECEĞİM"
Olayın yankıları sürerken sanıklar arasında geçen konuşmadan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından yayınlanan fezlekede örgüt lideri Fırat Sarı ile hemşirelerden biri arasında geçen diyalogda "Gelmezseniz fişini çekeceğim" şeklindeki diyalog dikkat çekti.
İşte ikili arasında geçen o diyaloglar;
- BAHAR KANIK: Bir tane kalan curosurfumuzu çocuğa yaptık hocam.
- FIRAT SARI: Peki curosurftan sonra bir işe yaradı mı?
- BAHAR KANIK: Hiçbir işe yaramadı.
- FIRAT SARI: Boşa mı gitti curosurf
- BAHAR KANIK: Niye ona curosurf yaptırdınız ki ben zaten valla bilmiyorum bile...
- FIRAT SARI: En azından ben gelinceye kadar yaşasın diye haha
- BAHAR KANIK: Yani bilmiyorum valla çok tuhaf şeyler yapmışsınız bir tane curosurfumuz vardı keşke bıraksaydınız Sarıkaya'ya falan yapardık
- FIRAT SARI: Vallahi haklısın.
- BAHAR KANIK: ... hocam kalbi Halime'nin kalbi yokmuş cpr yapalım mı
- FIRAT SARI: Cpr bir iki tane dokunun dönerse döndü
- BAHAR KANIK: Bir iki tane dokunun
- FIRAT SARI: Dönerse biraz daha yaşasın ben gelinceye kadar
- BAHAR KANIK: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayın
- FIRAT SARI: Ölmesin ha
- BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da valla fişini çekecem gelmezseniz
- FIRAT SARI: Nasıl
- BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da fişini çekecem az kaldı
- FIRAT SARI: Haha dedemin fişi
- BAHAR KANIK: Haha çekicem fişi haha
- FIRAT SARI: Kız Halime'yi boşver Sarıkaya nasıl eli ayağı toparlıyor mu sabah toparlıyor dedi Selin
- BAHAR KANIK: Kim toparlıyor ya
- FIRAT SARI: Sarıkaya'nın eli ayağı
- BAHAR KANIK: Ya toparlamıyor be bakmayın siz Selin'e aman o da sizin gibi hemen güzel düşünüyor hemen
- FIRAT SARI: Pozitif canım o pembeleşmemiş mi orta parmağı pembeleşmiş dedi
- BAHAR KANIK: Ya valla ucunun böyle ucu böyle hafif böyle bir açılmaya başlamış
- FIRAT SARI: Ucundan açılacak zaten
- BAHAR KANIK: Ucundan açılıyor zaten hocam öyle yani güzel diyeceğimiz bir açılma değil o siz gelip göstericem şimdi size şey baktigiras falan sardık
- FIRAT SARI: He iyi yaptın peki kreksana ne diyorsun kreksana yapsak mı ona
- BAHAR KANIK: Gelin ona da onu da yaparız
- FIRAT SARI: He
- BAHAR KANIK: Tüh Halime'yi de bugün besleyecektik bak
- FIRAT SARI: hahah plana bak
- BAHAR KANIK : hahaha kalk kız besleyecez seni
- FIRAT SARI: aynen ya aynen bugün seni besleyecez seni kızcağıza
- BAHAR KANIK: bugün seninle ilgilenecektik
- FIRAT SARI: doğru dün ilgilenemiştik bugün ilgileniyoduk hahaha
- BAHAR KANIK : Hahaha hocam enerjim çok yerimde gelin valla geç gelirseniz buradan geç çıkarsam ...
- FIRAT SARI: Tamam tamam gelicem kız seviyorum seni
- BAHAR KANIK: Hadi icetea de aldım kek de aldım sizi bekliyorum
- FIRAT SARI: Tamam sizi çok seviyorum görüşürüz
- BAHAR KANIK: Biz de görüşürüz
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