Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Tahsin Uçak:

İnşallah siz yaşlanınca böyle düşersinizde yeni nesilde sizin fişinizi çeker hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmez el kayyumdur Allah İçim parçalandı Ne merhamet kaldı Ne vicdan ya rabbim şu kıyamet kopsun insan oğlu akıllanmaz