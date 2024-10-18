Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu - Son Dakika
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Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

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Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan çetesi' skandalında şüphelilerden gelen itiraf dehşete düşürdü. Hastaneye gelen bir bebeğin durumunun kötü olmadığını ancak birkaç gün sonra kötüleşmeye başladığını anlatan hemşire Hasan Basri Gök, ''Kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başlayan bebeği Hakan Doğukan Taşcı ağır narkotik ilaç ile uyuttu'' dedi.

18.10.2024 21:47  Güncelleme: 22:26
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Yenidoğan çetesinin vicdansız üyelerinin birbirinden korkunç itirafları gelmeye başladı. Çete üyelerinin bile bile bebeklerin canına kast ettiklerini itiraf ettikleri ortaya çıktı. İşte İstanbul'da birçok özel hastane ile anlaşarak yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakımda yatıran ve yanlış tedavilerle bebeklerin ölümüne neden olan çete üyelerinin itirafları...

"BEBEK MORARMAYA BAŞLADI, NARKOTİK İLAÇLARLA UYUTULDU"

Şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek, "Pişmanım" dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu söyledi.

AĞIR NARKOZ İLAÇLARIYLA UYUTULDU

Bir bebeğin ölümü ile ilgili bildiklerini anlatan Gök, "Bir bebek hastaneye geldi. Geldiğinde durumu kötü değildi fakat yatışının 2 ya da 3. gününde durumu kötüleşmeye, kalp anomalisi sıkıntısı yaşamaya başladı. Fırat Sarı, bebeği kalp ameliyatı ile ilgili herhangi bir tedavi yapılamayacak, olumsuz koşullardaki Birinci International Hastanesine sevk ettiği için bebeğe hastanede herhangi bir ameliyat işlemi uygulanamadı. Hastanede bebekten sorumlu kişi Hakan Doğukan Taşcı'ydı. Hatta bebeğin ailesi ile görüşen Doğukan, kendisini doktor olarak tanıtmış ve bebeğe doktor sıfatı ile müdahale ediyordu. Bebeğe uygulanabilecek tek ilaç bir kalp ilacıydı. Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu. Bir ara ilacı kesti. Ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı verdiği ilaçlar ile bebeği yaklaşık olarak 1.5 ay kadar tuttu" dedi.

"EPİKRİZ RAPORLARI İLE OYNADIM"

Hasan Basri Gök ifadesinin devamında, "Fırat Sarı'nın talimatları ile epikriz raporları ile oynadım, hasta basamakları ile oynadım. Bunları değiştirerek usulsüzlük yaptım. Fakat bunlar haricinde herhangi bir bebeğin vefat etmesinde ihmali ya da kasti bir durum içerisinde kesinlikle olmadım. Hakan Doğukan Taşcı isimli şahıs ile birlikte Fırat Sarı'nın talimatları doğrultusunda hastaneden ilaç çıkartarak sattık ve bunun parasını da Fırat Sarı'ya verdik. Ben 2024 Ocak ayında artık bu usulsüzlüklere dayanamayarak bu şahsın yanından ayrıldım ve bütün bağlantımı kestim" dedi.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Murat Saka:
    İnsan olamaz bu yaratıklar 170 2 Yanıtla
    Sinan Zeybekler:
    hayvan da olamaz bence devşirme Şeytan 9 0
  • Aa:
    öldürmek uyutmakmi gerçi iktidar da köpekleri uyutacakti 45 77 Yanıtla
    Erkan Akar:
    ulan ne alaka şimdi ak 5 1
  • Yunus Gürbüz:
    peki bu olanlar dingonun ahırında mı oluyor? burada elde edilen maddi kazanç kimlerin cebine gitti? nerede hastahane sahipleri? bu işi iki hemşireye yıkarak geçiştirecekler. 119 3 Yanıtla
  • M. Akif Keskin:
    Cenabı hak cehennemin dibinden çıkarmasın inşallah 113 2 Yanıtla
    Yusuf cihan:
    Orayı düşünmedikleri kesin. Ama idam şart 5 0
  • Bilişim Hurda:
    İDAM CEZASI ARTIK UYGULANMALI 110 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Ekepenin muhteşem eserleri 71 35 Yanıtla
    Sadık Mutlu:
    Alman yunusu atanın yediği naneler bunlar atan tatatan 2 1
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