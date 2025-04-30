Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Gözde Polat'ın avukatı Elif Asena Macit, tahliye kararı sonrası, "Türk adaletin tecelli ettiği bir nisan günüdür bugün. Gözde Polat suçsuzdur savunmalarımızın nihai sonucudur. Alnımız ak, başımız dik, vicdanımız rahattır. Bu süreçte hem müvekkil hem bir kız kardeşti benim için. Akşam Silivri cezaevinden kendisini almaya gideceğim. Çok sevinçliyiz" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Tıbbi Sekreter Aslı Alemdağ, Tıbbi Sekreter Gözde Polat, Doktor Bener Mansuroğlu, Hemşire Fehmi Alperen, Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, Sağlık memuru Remzi Karaca, Tıbbi Sekreter Müberra Palabıyık, Hemşire Deniz Korkmaz, TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş ve Tıbbi Sekreter Senanur Ünlü'nün tahliyesine karar verdi. Tahliye olan sanıklar hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Geri kalan 19 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken duruşma 30 Haziran saat 10.00'a ertelendi.

Mahkeme heyeti 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan yargılanan Mustafa Kemal Zengin'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Öte yandan tanık sıfatıyla dinlenen Şenay Çalıkoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Alev Aksu ve Serenay Şenkalay hakkında tutuklama emrinin devamına karar verilirken bazı sanıkların cep telefonlarının iade talebi reddedildi. Tutuksuz sanıklar Gözde Kul Yadigar, İbrahim Oktay, Hilal Vatansever, Meryem Küçükoğlu ve Tuğba Özkaynak'ın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava bugün görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmada bugün tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların avukatları savunmasını tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.