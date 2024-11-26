Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

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Yenidoğan Çetesi davası sürerken bugün ilk kez tutuksuz yargılanan başhekim Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız ifade verdi. Fırat Sarı'yla iş birliğini itiraf eden Yıldız, yüzde 20 oranında anlaştıklarını ve 364 bin TL verdiklerini kabul etti.

26.11.2024 16:28
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, 7. gününde devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda basın mensubu da izleyici olarak yer aldı.

DAVADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

18 Kasım Pazartesi gününden itibaren devam eden ve 22 tutuklunun savunmalarının tamamlandığı duruşmanın bugünkü oturumunda tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasına geçildi. Bir bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız, sanık kürsüsüne getirildi. İlk kez bu davada bir başhekim ifade verdi.

ÖDEDİKLERİ PARAYI İTİRAF ETTİ

"Gerçekleşen ölüm ile ilgili herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Benim başhekim olarak herkesin tek tek ne yaptığını kontrol etmeye imkanım olmadığını belirtmek isterim. Savcılık makamınca sanki söz konusu eylemlerden haberim varmış gibi anlaşılmış" diyen Yıldız, Fırat Sarı'yla iş birliğini itiraf ederek yüzde 20 oranında anlaştıklarını ve 364 bin TL verdiklerini kabul etti.

İşte mahkemede geçen o diyaloglar;

  • Mahkeme Başkanı: Danışmanlık anlaşmasını kimle imzaladınız?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Fırat Sarı ile.
  • Mahkeme Başkanı: Anlaşma neyi kapsıyordu?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Maaşlar veya personel ile ilgili bir içerik yoktu. Anlaşma, sadece yenidoğan yoğun bakımın daha kaliteli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılmıştı.
  • Mahkeme Başkanı: Maaşları kim ödüyordu?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Hastane olarak biz ödüyorduk.
  • Mahkeme Başkanı: Tamamını mı?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Evet.
  • Savcı Kadir Kocakaya: Fırat Sarı'nın parayla hasta getirdiğinden bilginiz var mıydı?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Hayır, bilgim yoktu.
  • Üye Hakim: Siz bu danışmanlığın karşılığını aldınız mı? (Fırat Sarı'nın şirketinden bahsediyor)
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Bence aldık.
  • Üye Hakim: 15 Ocak'ta "364 bin TL hakkıdır" diyorsunuz, doğru mu?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Evet.
  • Üye Hakim: Yenidoğan üzerinden yüzde 35 ile anlaşma yaptığınızı söylediniz. Bu ciddi bir rakam.
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Daha önce de söyledim, fiili olarak yüzde 20.
  • Üye Hakim: Yüzde 20 de ciddi bir rakam.

DURUŞMA SONA ERDİ

Yenidoğan çetesi" duruşmasında 7. gün sona erdi. Toplam 7 tutuksuz sanığın dinlendiği duruşmada, 25 tutuksuz sanıktan geriye 18 sanık kaldı. Duruşma yarın 09.30'da başlayacak.

Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı\'ya para ödediklerini itiraf etti

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet usta halı tamircisi:
    Bu olay başka ülkede halkı sokağa döker saglık bakanı istifa eder hükumet sallanır . 34 4 Yanıtla
  • Can Dezen:
    Sağlık bakani ne der sizce ? 10 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    çaldık ama çalıştık 6 0 Yanıtla
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