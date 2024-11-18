Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

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Mahkemede yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı

Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davada 22'si tutuklu 47 sanık bulunuyor. Sanıkların 17 bin yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra, dosyada 19 özel hastane de sorumlu olarak yer alıyor.

TANSİYON BİR HAYLİ YÜKSEK

Türkiye'nin kilitlendiği duruşma hareketli başladı, tansiyon bir hayli yüksek... Dava öncesi duruşma salonu önünde toplanan kalabalık "Susma sustukça sıra sana gelecek" şeklinde slogan attı.

SALONDA 500 KİŞİ VAR

İçeride zaman zaman gerilim yükselirken mahkemede de yer tartışması yaşandı. Mahkeme başkanı şu an sanıkların isimlerini okuyor, salonda yaklaşık 500 kişi bulunuyor.

DURUŞMA 5 GÜN SÜRECEK

İddianame, yargılamayı yapacak olan Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamenin kabul edilmesi ile haklarında dava açılmış olan çoğu sağlık çalışanı 47 sanık yarın, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. 5 gün sürecek duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunması alınacak.