Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı - Son Dakika
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Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

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İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli bugün hakim karşısına çıkıyor. 5 gün sürecek duruşma öncesi adliye koridorlarında gerginlik çıktı.

18.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
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Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davada 22'si tutuklu 47 sanık bulunuyor. Sanıkların 17 bin yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra, dosyada 19 özel hastane de sorumlu olarak yer alıyor.

Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

TANSİYON BİR HAYLİ YÜKSEK

Türkiye'nin kilitlendiği duruşma hareketli başladı, tansiyon bir hayli yüksek... Dava öncesi duruşma salonu önünde toplanan kalabalık "Susma sustukça sıra sana gelecek" şeklinde slogan attı.

Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

SALONDA 500 KİŞİ VAR

İçeride zaman zaman gerilim yükselirken mahkemede de yer tartışması yaşandı. Mahkeme başkanı şu an sanıkların isimlerini okuyor, salonda yaklaşık 500 kişi bulunuyor.

DURUŞMA 5 GÜN SÜRECEK

İddianame, yargılamayı yapacak olan Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamenin kabul edilmesi ile haklarında dava açılmış olan çoğu sağlık çalışanı 47 sanık yarın, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. 5 gün sürecek duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunması alınacak.

Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • serdar olus:
    47 şüpheliye ömür boyu hapis vermezseniz serefsizsiniz 19 hastaneyi de kapatmazsanız yine şerefsizsiniz bizim kalbimizi ancak bu soğutur az biraz 171 0 Yanıtla
  • Mustafa Karakoç:
    Bu masum çocukların ahı iki cihanda yakanızda olsun 91 0 Yanıtla
  • Salim Boz:
    Para için insan şerefini satarmi ? Artık kopsun kıyamet 83 0 Yanıtla
  • kemal yalçın:
    19 hastanenin bazısı kapandı bazısı yine aktif devam ediyor nasıl iş anlamadım :/ 44 0 Yanıtla
  • Ali :
    Bunlara hicbirsey olmaz. Kanun zenginden yana olan yine acili ailere olacak. Eger Idsm edilseler ozaman rahatlarlar 43 0 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Şu olayda en az 200 kişinin tutuklanması gerekiyor...19 hastane... sadece yenidoğan ünitesin de ki hemşire sayısı zaten 200 den fazla... 41 0 Yanıtla
  • Zeki Sarı:
    idam geri gelsin 11 1 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    Bu ülkeye idam gelmediği sürece bu ve buna bezer olaylar bitmez. 1 0 Yanıtla
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