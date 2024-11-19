Para kazanma uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasının ikinci gününde sanıklar savunmalarına devam ediyor. Duruşmada savunma yapan tutuklu hemşire Hasan Basri Gök, bütün hemşirelere epikrize yardım ettiği için para verildiğini itiraf etti. Gök, "Kimse hayrına bir şey yapmıyordu. SGK'dan para almak için yatışlar uzatılıyordu. Fırat Sarı ve İlker Gönen hastaneleri paylaşmıştı" dedi.
Duruşmada "Opara" isimli yabancı uyruklu bebeğin ölümünün gece saatlerinde gerçekleştiğini ancak bunun fark edilmediğini belirten Gök, "Aspire etselerdi bebek şuan yaşıyor olurdu" ifadelerine yer verdi.
İşte mahkeme başkanı ile sanık Hasan Basri Gök arasında geçen o diyalog;
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler - Son Dakika
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