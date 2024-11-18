Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti - Son Dakika
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Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti

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Yenidoğan çetesine yönelik 47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma devam ederken örgüt lideri Fırat Sarı ile ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. Kimlik bilgisini okumak için sanık kürsüsüne gelen Sarı'nın başındaki peruğu cezaevinde çıkartmış olduğu fark edildi.

18.11.2024 15:11
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

AYLIK GELİRİNİ 400 BİN TL OLARAK BEYAN ETTİ

Kimlik tespitiyle başlanan duruşmada örgüt lideri Fırat Sarı, bekar ve 2 çocuk sahibi olduğunu belirtti. Klinik doktorluğu yaptığını anlatan tutuklu sanık Sarı, aylık gelirini ise 400 bin lira olarak beyan etti.

Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti

CEZAEVİNE GİRMEDEN PERUĞUNU ÇIKARTMIŞ

Kimlik bilgisini okumak için sanık kürsüsüne gelen Fırat Sarı ile ilgili bir detay ise dikkat çekti. Gazeteci Emrullah Erdinc'in aktardığına göre Sarı'nın cezaevine girmeden önce peruğunu çıkarttığı fark edildi.

SIRA AMBULANS ŞOFÖRÜNE GELDİ

Ambulans şoförü tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir, evli ve çocuk sahibi olduğunu, aylık gelirinin 40 bin lira tuttuğunu bildirdi.

Mahkeme başkanı, sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından, mahkemeye yeni gelen belgeleri okudu. Bu esnada izleyici sıralarında oturan avukat Ömer Kavili, belgelerin içeriğinin okunmamasının usule aykırı olduğunu söyledi.

Çete lideri Fırat Sarı\'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti

Yenidoğan, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    çok önemli Sanki karaktersiz 7 0 Yanıtla
  • Shirin Atmaca:
    atın bu vijdansizlari içeriye 0 0 Yanıtla
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