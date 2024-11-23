Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı\'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum

Türkiye'yi dehşete düşüren Yenidoğan Çetesi'nde 47 sanığın yargılandığı davada bugün ilk duruşmanın 6. celsesi görülüyor. Tutuklu 22 sanığın 21'i dinlenirken, çete lideri olan doktor Fırat Sarı en sona bırakıldı. Savunmasını yaparken sakin tavırlarıyla dikkat çeken Sarı, ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e bebek başına 750 lira ödediğini itiraf etti.

23.11.2024 13:31
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para alabilmek için sağlıklı bebekleri anlaştıkları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' davasının ilk duruşması 6. gününde devam ediyor. 22'si tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davada son olarak çete lideri Fırat Sarı savunma yapıyor. İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma mahkeme heyetinin yerini almasıyla başladı.

Savunmasında sakin tavırlarıyla dikkat çeken Sarı, söyledikleriyle kan dondurdu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre savunmasını yaparken durup peçete isteyen Fırat Sarı'dan şoke eden bir itiraf geldi. Sarı, ambulans şoförü Gıyasettin'e bebek başına 750 lira ödediğini söyledi. İtirafına devam eden Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Gıyasettin'e bebek başına 750 lira ödüyordum. Eşi ise sigortalı olarak çalışıyordu. Devlet memuru olduğu için ödemeleri bu şekilde yapıyorduk. Hakan Doğukan'a da para veriyordum. İlker Gönen ise maaşlı çalışanımdı. Anlaşmamız başlangıçta sabit maaş üzerinden yapılmıştı. Daha sonra 'ortak olalım' dedik ama olmadı."

"ORTAK OLALIM DEDİK AMA OLMADI"

Fırat Sarı'nın ifadesinden:

"Gıyasettin'e bebek başıma 750 lira ödüyordum. Eşi ise sigortalı olarak çalışıyordu. Devlet memuru olduğu için ödemeleri bu şekilde yapıyorduk. Hakan Doğukan'a da para veriyordum. İlker Gönen ise maaşlı çalışanımdı. Anlaşmamız başlangıçta sabit maaş üzerinden yapılmıştı. Daha sonra 'ortak olalım' dedik ama olmadı.

Bizim hastanede aldığımız para, para değil, cüzi bir miktardı. Doktora ver, hemşireye ver, ambulans şoförüne ver, geriye bir şey kalmıyordu. Bizim muhatabımız hastane yetkilileriydi. Mesela hastane sahibi Ali Dirik gibi. Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Osman Hoca ve Atilla Bey'le konuşuyorduk. Hastanede her şeyin hastanenin bilgisi dahilinde olacağını konuştuk."

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muzaffer Fidan:
    Keşke şeriat olsaydı bunların hiç biri yaşanmazdı 15 10 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Ambulans şoförü, 112 çağrı merkezi çalışanı, temizlik elemanı falan filan, Bunların rüşvet aldığını ilk defa duyuyorum, Nasıl bir sistem varki çağrı merkezindeki adam veya ambulans şoförünün insiyatifine bırakılıyor bu işler anlamak güç. Sağlık bakanlığı karadüzen çalışıyor demekki. Şu teknolojik devirde bu durumlar çok anormal, soruşturma derinleşmeli, birileri mutlaka bu durumdan haberdardır diye düşünüyorum. 4 0 Yanıtla
  • McA !:
    Kardeşim siz bizim aklımız ile dalga mı geçiyorsunuz. SGK bu parayı Hastanenin hesabına yatırır bu durumda Hastane sahibi suç ortağı gerçeği varken neden Sanık arasında hiç Hastane sahibi yok ? Bu olay derinlemesine araştırılmıyor Açık ve Net 3 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Bu fırat sarı denilen çete lideri, hastanenin sahibimi değilmi, değilse hastanenin sahibi kim. Hiçbir haberde bu bilgi net değil. Nerdeee eski gazeteciler, şimdiki habercilerde fos. 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    hükümeti devleti eleştirenler genelde illegal işlere bulaşan kişiler, bu durumlar gün yüzüne çıkmadan önce konuşsan ver yansın eder 0 0 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Muz cımhuriyeti devleti adalet yok hukuk yok uygulayan savcı hakim yok saglıkk bakanlıgı yok hepsi bu suçun ortagı 0 0 Yanıtla
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