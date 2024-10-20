Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış - Son Dakika
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Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış

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Türkiye, Yenidoğan çetesinin art arda ortaya çıkan skandallarıyla sarsılırken iddianamenin her satırının insanlık dışı yazışmalarla dolu olduğu görülüyor. Masum bebeklerin canını almakla kalmayan canilerin cenazeleri bile satmaya çalıştıkları öğrenilirken, bebeklerini yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapan ailelerin para vermemeleri durumunda bebeklerinin kimsesizler mezarlığına defnetmekle tehdit edildikleri öğrenildi.

20.10.2024 09:52
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Yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmanın detayları Türkiye'yi derinden sarsarken bebeklere yapılanların yanında ailelerin de yaşadıkları vicdanları paramparça etti.

KORKUNÇ DETAYLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "Yenidoğan Suç Örgütü" hakkında açılan davadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Çetenin yalnızca çocukları öldürmekle kalmayıp cenazelerini bile ailelere satmaya çalıştıkları ortaya çıkarken ailelerin bebeklerinin canını emanet ettiği doktorlar ve hemşireler arasındaki konuşmalar, vicdansızlığın boyutlarını gözler önüne serdi.

İddianameye giren o kan donduran diyaloglardan bazıları şu şekilde;

(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)

  • Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.
  • İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...
  • Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex'ini teslim ediyorlar.

"HASAN ÖLÜ SATIYORLAR HASAN"

(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)

  • Hakan Doğukan Taşcı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?
  • Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

"DURSUN ÇIKMADAN EX OLSUN GALATASARAY MAÇIM VAR"

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

  • Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...
  • İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...
  • Çağla Durmuş: Evet ya...
  • İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.
  • Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.
Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Bilgehan Göktürk:
    Başka bir ülkede olsa hükümet bütün kademeleriyle istifa ederdi.Bu rezillik başka türlü temizlenmez çünkü...Adamların kılı kıpırdamıyor.Sağlık Bakanına istifa et diyorlar.Adam ben çıkardım bu olayları diyor niye istifa ediyorum diyor.Başka ülkede olsa adam utancından istifa eder... 173 44 Yanıtla
    Hursit Yavas:
    Sen kafayi hukumete takmissin ! Zirt veya Hart parti gelsi ulke mi duzelecek ? Ulkedeki insanlar ahlaksizlasti 2 2
    Turk:
    bizim ülkede istifa etmek yasak 1 0
    Kemsl:
    Ne diyorsun? Her namussuz için hükumet istifa etseydi ülkede hükumet kurulamazdi.hukumetin her şeyini eleştir yanında olma,mafyalarin videolarını paylaşın, fetonun yalan haberlerine inanın,sonra da oluşan boşlukları biri doldurduğunda da;hükumeti suçlayın. Fetoyu deviren hükumeti,ab emperyalizminden ülkeyi kurtaran hükumete hiç sağol dedin mi? 1 0
    Emir Kozcu:
    Arsızlık arşa varmış yok artık ötesi. 1 0
    Zeynep:
    doktorlar ve sağlık çalışanları CHP li isimlerini girip sosyal medyaylarına bakın görürsünüz. 1 0
    Ömer Özen:
    ya ne bekliyon aga hırsızın bile arsız olduğu bi ülkede gururun adı bile kalmamış japonya mı sandın burayı makama geleyimde makamın keyfini süreyim neyseki bu olayları en azından o cıkarmıs savcıyı tehdit etmeselerdi bu olay cikmazdida bizde yiyelim artık 1 0
  • Behzet tultar:
    Acilen hükümetin düşmesi lazım artık yeter bu ne bebek çocuk kadın cinayetleri fuhuş hırsızlık uyuşturucu her şey 1000 kart arttı muz cumhuriyeti bile bizden iyi şuan hükümet istifa etsin 136 48 Yanıtla
    Turgay Uysal:
    Düşer düşer koltuk onların tapulu malı oldu 1 0
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Bu ülkede ‘devlet’ olsa kimse böyle kafasına göre at koşturamaz. 108 11 Yanıtla
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