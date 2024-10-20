Yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmanın detayları Türkiye'yi derinden sarsarken bebeklere yapılanların yanında ailelerin de yaşadıkları vicdanları paramparça etti.
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "Yenidoğan Suç Örgütü" hakkında açılan davadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Çetenin yalnızca çocukları öldürmekle kalmayıp cenazelerini bile ailelere satmaya çalıştıkları ortaya çıkarken ailelerin bebeklerinin canını emanet ettiği doktorlar ve hemşireler arasındaki konuşmalar, vicdansızlığın boyutlarını gözler önüne serdi.
İddianameye giren o kan donduran diyaloglardan bazıları şu şekilde;
(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)
(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)
(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış - Son Dakika
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