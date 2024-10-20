Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış

Bilgehan Göktürk:

Başka bir ülkede olsa hükümet bütün kademeleriyle istifa ederdi.Bu rezillik başka türlü temizlenmez çünkü...Adamların kılı kıpırdamıyor.Sağlık Bakanına istifa et diyorlar.Adam ben çıkardım bu olayları diyor niye istifa ediyorum diyor.Başka ülkede olsa adam utancından istifa eder...

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Hursit Yavas: Sen kafayi hukumete takmissin ! Zirt veya Hart parti gelsi ulke mi duzelecek ? Ulkedeki insanlar ahlaksizlasti 2 2

Turk: bizim ülkede istifa etmek yasak 1 0

Kemsl: Ne diyorsun? Her namussuz için hükumet istifa etseydi ülkede hükumet kurulamazdi.hukumetin her şeyini eleştir yanında olma,mafyalarin videolarını paylaşın, fetonun yalan haberlerine inanın,sonra da oluşan boşlukları biri doldurduğunda da;hükumeti suçlayın. Fetoyu deviren hükumeti,ab emperyalizminden ülkeyi kurtaran hükumete hiç sağol dedin mi? 1 0

Emir Kozcu: Arsızlık arşa varmış yok artık ötesi. 1 0

Zeynep: doktorlar ve sağlık çalışanları CHP li isimlerini girip sosyal medyaylarına bakın görürsünüz. 1 0