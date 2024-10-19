Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

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Bolu'da kendisine tehdit içerikli telefonlar gelen savcı, tehditlere karşı cesur bir tavır sergiledi. Telefonla kendisine "Bolu'ya geldiğimizi biliyoruz, ensendeyiz" diyen çete üyelerine "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" yanıtını veren savcı, makamında tehdit edilmesine rağmen bu işin peşine düştü. Savcının bu kararlı duruşu takdir topladı.

19.10.2024 15:36
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

"16 TANE MERMİM VAR, HEPİNİZE YETER"

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken 'Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinde önemli bir rol üstlenen ve ailesine yönelik tehditlere rağmen geri adım atmayan savcının " Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz" diyen çete üyelerine "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" diye karşılık verdiği ortaya çıktı.

"KURT KAPANINA GİREREK..."

Türkiye'nin konuştuğu savcı, sabah saatlerinde de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Savcı, "Şahsım ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen Mehmet Akif Ekinci Başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere, özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten Önder savcımıza, katkı sunan Mehmet Emir savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar, pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi\'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Sercan Gör:
    Bize böyle namuslu dirayetli savcılar gerek yoksa bu tip suç örgütleri anamızı ağlatmaya devam edecek 827 5 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    helal olsun böyle savcılar daha çok görmek ümidiyle 682 5 Yanıtla
  • Fatih .:
    Bu savcıyı Adalart Bakanı yapın işte. 614 7 Yanıtla
    serkan kaya:
    Dua edelimde görevden almasınlar 5 0
    Talha Başaran:
    Bakan olsa bu kadar cesur davranamaz. Bürokrasi engeller. Böyle daha iyi. Alanında en iyisi olsun. 3 0
  • mürsel sarıteke:
    Allah sayınızı arttırsın sayın savcım. 591 2 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    O hastaneler satılıp bebeklerini kaybeden ailelere tazminat olarak ödenmelidir 478 3 Yanıtla
    Eski Tüfek.:
    Mükemmel bir öneri bu ,kutlarım.. 3 0
    Nusret Gündüz:
    Her Harfine Sonsuz Alkış Sonsuz Destek Kardeşim 2 0
    Salim Boz:
    Çok doğru 0 0
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