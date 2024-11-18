Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

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İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olan Yenidoğan Çetesi'nde sanıklar hakim karşısına çıkarken, bir çete avukatı mahkemede skandal ifadeler kullandı. Çete avukatı, "Türkiye'de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekkillerimiz hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Televizyonlarda bu insanlar yargılandı." dedi.

18.11.2024 17:12
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İstanbul'da ilk kez hakim karşısına çıkan Yenidoğan Çetesi'nin bir avukatı duruşma salonunda skandal sözler sarf etti. Avukat, " Türkiye'de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekkillerimiz hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Televizyonlarda bu insanlar yargılandı." dedi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulmalarına neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılanmasına başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısına çıktı.

"TELEVİZYONDA BU İNSANLAR YARGILANDI"

Mahkemede ilginç anlar yaşandı. Yenidoğan Çetesi'nin bir avukatı, müvekkillerine haksızlık yapıldığını iddia ederek, "Türkiye'de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekkillerimiz hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Televizyonlarda bu insanlar yargılandı." dedi.

"İDDİNAMEYİ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK"

Bir başka sanık avukatı ise "Dosya medyatik oldu. İddianameyi sosyal medyada gördük. Ciddi töhmet yaratıldı. Siyasi show haline geldi ve ciddiyetini kaybetti. Siyasi partilerin katılım talebini reddedin" ifadelerini kullandı.,

Yenidoğan Çetesi\'nin avukatı: Türkiye\'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Veysi Karaman:
    bu avukata ağaç takmak lazım. 238 4 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    Çoğu avukat artık adaleti temsil etmiyor 183 4 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Sözde : Adâlet Temsilcisi ??? Pekiii Evlâtlarını Kaybeden Ailelerin Kanayann Yüreklerinii Nasıl SustıracakSınızzz ??? 159 3 Yanıtla
  • Abdürrahim Ceyhan:
    o ölen yavrucaklardan biri senin çocuğun olsaydı bakalım böyle dermiydin.Hersey para değil 140 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Avukat,hakim,savcı fark etmez!!Suç işleyen herkez cezasını çekecek...Gerekiyorsa Avukatı da alın içeri...Bu konuda hiç kimseye taviz verilemez!!Bu millet size güvenip cenanı emanet etmiş...Senin yaptığına bak! affedilir bir suç değil bu suç...!!! 138 2 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Avukatı da alın 120 1 Yanıtla
  • Enes Aydin:
    bu avukatida boyle konusturan ben adaletin ta 114 1 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Avukat mı şimdi bunlar .? 101 1 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Bunları savunan avukat net satılıktır. 90 1 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Böyle ülkeye böyle avukat yakışır! Bütün suçlu arsızların serbest kaldığı bir memlekette müvekkilleri de yakın zamanda tazminat davası açarsa şaşırmam... 72 3 Yanıtla
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