'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti - Son Dakika
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'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

\'Yenidoğan Çetesi\'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

'Yenidoğan Çetesi' lideri Dr. Fırat Sarı'nın ölüme gönderdiği bebeklerden birinin babası, ''Sağlıklı olan oğlumu 24 gün yoğun bakımda tutarak, durumunun her gün daha kötüye gitmesi için elinden geleni yapıp yavrumu öldüren kansızın imzası bu. Ölüm nedenine 'Doğal ölüm' yazmışlar. Acımızdan onu bile şimdi fark ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

19.10.2024 12:33
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'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün lideri olarak Doktor Fırat Sarı tespit edildi. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çetenin lideri Fırat Sarı'nın ölüme gönderdiği bebeklerden birinin babası dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

'Yenidoğan Çetesi'nin kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

"YAVRUMU ÖLDÜREN KANSIZIN İMZASI BU"

Yenidoğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı tarafından imzalanan oğluna ait ölüm raporunu paylaşan acılı baba, "Sağlıklı olan oğlumu, 24 gün yoğun bakımda tutarak, durumunun her gün daha kötüye gitmesi için elinden geleni yapıp yavrumu öldüren kansızın imzası bu. Ölüm nedenine 'Doğal ölüm' yazmışlar! Acımızdan onu bile şimdi fark ediyorum" dedi.

ARALARINDAKİ KONUŞMALAR PES DEDİRTTİ

Öte yandan bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin aralarında yaptığı konuşmalar ortaya çıktı.

Çete üyelerinin konuşmalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Örgüt üyesi Hasan Basri G.: Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur?

Hemşire Mehtap S.: Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani.

Hakan Doğukan T.: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

Hasan Basri G.: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

Hakan Doğukan T.: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış.

Hasan Basri G.: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

Hakan Doğukan T.: Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

Hasan Basri G.: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim bugün parayı alacağım. Bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım.

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Son Dakika 3.Sayfa 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • S Ö Z:
    TTB ( Türk Tabirler Birliği) Şebnem Korur FİNCANCI dan daha ses çıkmadı, SES (Sağlık Emekcileri Sendikası) ses çıkmadı. Tüm bunların başı Dr. Fırat SARI'yı nasıl bilirsiniz örgüt suçundan hapse girmiş çıkmış 174 6 Yanıtla
  • Beykozlu:
    İçerdeki Abilerime slm olsun 124 0 Yanıtla
    Turk:
    bu aralarda içerideki abilere çok iş düşüyor hakkinizi helal edin. 1 0
  • Mehmet Tasdemir:
    Bunların yaşamaması gerekiyor. Hapis bunlara ödül verin anaya babaya cezasını onlar kessin... 115 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    bu hukumet oldukca rezillik bol olur daha nlr cikacak 84 18 Yanıtla
  • Recep Özdoğan:
    çözüm değil ne oldu sonuç herkes içerde yatıyor sonra af devam DÜNYA HİLAFETE MUHTAÇ BAŞKA ÇARE YOK 45 20 Yanıtla
    Eski Tüfek.:
    Taliban'ın yasakları bitmiyor: Canlı olan hiçbir varlığın fotoğrafı çekilmeyecek...bu haber hemen aşşağıda ,beşinci sırada...:))) 1 0
    Ne Pa:
    Kesinlikle!!! Baska yolda yok cözümde yok nizamda yok 0 1
  • Biyo Art:
    İsviçre medeni kanunu bu millete dayatılan adaletsizliktir. 41 24 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Bunların hepsini bu işe karışanları direk sorgusuz idam idam , 38 4 Yanıtla
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