'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla - Son Dakika
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'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla

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Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan yeni doğan çetesinin tape kayıtları ortaya çıktı. Hemşire Hasan Basri G'nin fezlekede yer alan tapede, "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" dediği ortaya çıktı.

19.10.2024 11:06
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112 Acil'deki bazı kişilerle işbirliği yaparak hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ettirip ölümlerine neden olan 'yenidoğan çetesi' hakkında hazırlanan iddianamedeki detaylar tüyler ürpertti.

YOĞUN BAKIM YETERSİZ

Raporda, Ayaz K. isimli bebeğin 26 Kasım 2023'te bir devlet hastanesinde doğduğu, ilk aşamada sağlıklı olan bebekte kalp yetmezliği geliştiği için özel bir hastaneye sevk edildiği, bebeğin sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakımının da yetersiz olduğu belirtilerek, "Genel durumu ve solunum sıkıntısı artarak devam eden bebeğe ellerinde devre olmadığı için entübasyon gecikmeli olarak yapılıyor" denildi.

DOKTOR O SIRADA HASTANEDE YOKMUŞ

Bebeğe sadece şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un müdahale ettiği anlatılan raporda, "O sırada hastanede olması gereken Dr. Dursun Eryılmaz hastanede yok. Hasta 24'üncü saatinde ex oluyor (ölüyor)" ifadeleri yer aldı.

BEBEĞİ BESLEMEMİŞLER

Erken doğan bebek Kaya olarak raporda yer alan çocuğun ise öldüğü gece hastanede yenidoğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğuna dikkat çekildi. Doğumundan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havvanur bebeğin de ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı tespit edildi. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Doktor İlker Gönen'in olayı örtbas etmek için ex saatini değiştirdiği ve ölüm sebebini de yanlış yazdığı belirtilen raporda, "Ex olduğunda 200 gram olan bebeğin kısa bağırsak olduğu için değil, beslenmesinde yeterli enerji, protein, fosfor desteği alamadığı için malnütrisyona girdiği tespit edilmiştir" denildi.

PASİF ÖTANAZİ UYGULANMIŞ

Kerem bebeğin ise yoğun bakımda olduğu sırada kalbinin durduğu, uygun şekil ve sürede canlandırma yapılmadığı anlatılan raporda şunlara yer verildi: "Hemşirenin telefonda konuştuğu doktor İlker (hastane dışında) hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığı, hasta dosyasına 20 dakika canlandırma uygulanmış gibi göstermesinin yeterli olacağını ifade etmiş. Sahte dosya düzenlenmesini istemiş. Hastaya pasif ötanazi uygulanmış."

ARALARINDAKİ KONUŞMALAR PES DEDİRTTİ

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin aralarında yaptığı konuşmalar ortaya çıktı.

Çete üyelerinin konuşmalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Örgüt üyesi Hasan Basri G.: Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur?

Hemşire Mehtap S.: Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani.

Hakan Doğukan T.: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

Hasan Basri G.: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

Hakan Doğukan T.: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış.

Hasan Basri G.: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

Hakan Doğukan T.: Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

Hasan Basri G.: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim bugün parayı alacağım. Bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım.

\'Yenidoğan Çetesi\'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla

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Son Dakika 3.Sayfa 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Feti Ahmet ÖZAY:
    abd deki gibi idam sistemini derhal getirin şart oldu artık. sabrımiz kalmadi bu gibi suçlara.. 131 2 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    ülkenin çivisi çıktı...vicdan ahlak şeref onur bu kavramların hepsi Türkiye'nin lugatindan uzun zamandır çıktı. Ülkeyi mafyalara teslim eden bakanlıklarda bir istifa yok hastaneleri ranta mafyalara çeviren bakanlıklarda bir istifa yok. Allah utandirmiyor bunları hiç... 93 2 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Bunlari denetlemeyenlerde en az bunlar kadar suclu.. once onlari yargilasinlar.. zaten biraz onurlari varsa istifa ederler 81 4 Yanıtla
  • Osman Koca:
    okudukça gerildim 62 0 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    İstifa bekliyoruz. Öyle bakan falan değil ha komple hükümet istifa! 46 6 Yanıtla
    Hidir Akbaba:
    Evet bendede hepsi istifa etsin. Hemen kılıçtaroğlunu seçelim. Bu SSK yı anca o kurtarır ?? 0 0
  • Turk:
    O sırada hastanede olması GEREKEN Dr.Dursun Eryılmaz ne zaman mahkeme salonunda bulunacak??? 49 0 Yanıtla
  • Ali Boz:
    Tek Care İDAM gec olmadan uygulanmalı 46 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bütün bu olaya karışan Hastane derhal kamulaştırılmalı sorumlular eski bakan da da olsa derhal tutuklanmalı adalet bunu gerektirir gelişmiş ülkelerde sizce bizde ne olur görelim bakalım. 42 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Devlet hastaneleri dulo gösterip özellere boşuna sevk ettiriyorlar mış Devlet hastanelerinde oraya boş yere sevk edenlerde onlara ortak dır 35 0 Yanıtla
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