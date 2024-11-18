Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun? - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?

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İstanbul'da onlarca bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesinin ilk duruşmasında sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın anlattıkları tüyler ürpertti. Türkmen bir çocuğun ailesinin maddi durumunun yetersizliği nedeniyle ameliyat edilmediğini söyleyen Taşçı, ''Hastane yönetimi ve Fırat Sarı bana, 'Bu hasta zaten ölecek, neden yaşatmak için uğraşıyorsun?' dedi. Ben devam ettim.'' ifadelerini kullandı.

18.11.2024 18:46  Güncelleme: 19:11
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan, ölümlerine neden olanj Yenidoğan Çetesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 22'si tutuklu toplam 47 çete üyesi sanığın yargılanmasına başladı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN SKANDAL SORU

Sanık Doğukan Taşçı'nın mahkemedeki itirafı ise kan dondurdu. Sigortası olmayan Türkmenistan uyruklu bir çocuğun, ailesinin maddi durumunun yetersizliği nedeniyle ameliyata alınamadığını belirten Taşçı, hastane yönetiminin kendisine, "Neden bu çocuğu yaşatıyorsun" dediğini söyledi.

Mahkeme başkanı ile Taşı arasında geçen diyalog şu şekilde:

Mahkeme Başkanı: (Sanığın Hasan Basri ile bir konuşmasını okuyarak) Burada ne diyorsunuz?

"NEDEN YAŞATMAK İÇİN UĞRAŞIYORSUN"

Sanık: Bu çocuk sigortası olmayan Türkmen bir çocuktu. Ailesinin durumu yoktu, ameliyat edilmezse yaşamını yitirecekti. Ben çok uğraştım, devlet hastanelerini bile aradım. Ailenin yatış parasını karşılayacak durumu yoktu. Ailesi, maddi durumları kötü olduğu için ameliyatı kabul etmedi. Bu hastanın durumu kötüydü ama yaşamaya devam etti. Ancak masrafları vs. olunca bana "Bu hasta zaten ölecek, neden yaşatmak için uğraşıyorsun?" dediler.

Mahkeme Başkanı: Kim dedi?

Sanık: Hastane yönetimi ve Fırat Sarı.

Mahkeme Başkanı: Sen ne yaptın?

Sanık: Ben devam ettim, zaten kayıtlar da bunu gösteriyor.

Mahkeme Başkanı: (Hasan Basri ile ilgili başka bir konuşmasını okuyor)

Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatih Özer:
    Hastaneler de işin içinde ama hala açıklar ? Hepsinin içinden geçmezseniz adam değilsiniz. 38 2 Yanıtla
  • Zubeyde Kamalak:
    Bunlar olurken devlet neredeymiş Erzurumdaki tek özel hastane Buhara hastanesi neden incelenmiyor yoksa orasıda bir eski sağlık bakanıyla bağlantılı mı 20 10 Yanıtla
  • selami inel:
    ülkenin anasını ağlatan adam Recep Tayyip Erdoğan tarihe geçecek. sağlık sistemi çökmüş eğitim zaten yok ekonomi bitik adam tek başına tuvalete gidemiyor ve ülke yönetiyor 9 7 Yanıtla
  • Abdullah Güney:
    fetö bitti metönün finansmanı sağlanıyor bu paralarla 9 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    yazık çok yazık. insanlığa ihanetsiniz. sizinle aynı hacayı zuldûr 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neden gerek duydunuz anlamış değilim 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    düştüğümuz duruma bakın 1 0 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    Bunu özel yekisi ile hapisten çıkaran eski cumhurbaşkanı ANS ve yandaşları da bu suçlara ortaktır... 0 0 Yanıtla
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