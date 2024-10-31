Yenidoğan Çetesi'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Türkiye'nin kanını donduran Yenidoğan Çetesi üyelerinin yeni konuşmaları ve detayları ortaya çıktı. Çetenin, yenidoğan ailelerine gülerek '''Bebeğiniz ölecek'' dedikleri kayıtlar yayınlandı.

31.10.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma sürerken dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Yenidoğan aileleriyle dalga geçen çete üyeleri konuşmalarında arkadaş olarak sohbet ettikleri de dikkatlerden kaçmadı. O konuşmalar polis dinlemelerine takıldı ve kayıt altına alındı.

ÖLÜM HABERİNİ GÜLEREK VERMİŞ

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Parasını çalıyoruz. Kapıda aileye bilgi verirken telefonla konuşuyorum. Benimle dalga geçiyorsun beni güldürmeye çalışıyorsun. Kadın ağlıyor gözümün önünde. Ben gülerek bilgi veriyorum.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Kadın diyor ki 'Bu niye bana gülerek bilgi veriyor?'

HASAN BASRİ GÖK: Hehehehe…

"ÖLECEK DERKEN GÜLDÜM"

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Kadına gülerek dedim ki ilaçla buraya kadar çok devam edemez. Bunu gülerek söyledim senin yüzünden... Tam böyle ölecek derken güldüm...

Ayrıca çete, ilaçları da yasa dışı yollarla satıyordu. Kendi içlerinde zaman zaman borçlanmayı bu ilaçlarla gerçekleştiriyordu.

Konuşmalardan birinde Hasan Basri Gök, "Oğlum sen solunum ilacı verdin ya onun borcu için ben onu unutmuştum. Mehtap cebimize para girer dedim. 'Hani borcu için alacaktın onları. Parayı aldın sen yedin' dedi..." ifadelerini kullandığı görüldü. Hakan Doğukan Taşçı da, "Tamam alsın ilaçları geri, ben satmadım gel vereyim geri, ne dolandıracağım oğlum. Benim ağzımdan bir lira hakkı geçmez." yanıtını vermiş.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEMİŞLER

Bir diğer konuşmada ise iki çete üyesi hemşirenin yenidoğan bebeğin öldüğünü fark etmemiş olmaları.

TUĞÇE TOPTEMEL: Bu bir anda kötüleşti şimdi, kalp atımı yok gibi bir şey yani...

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Şaka mı yapıyorsun ya video at bakayım renginden bir şey anlaşılmıyor.

TUĞÇE TOPTEMEL: İşte anlaşılmıyor hiçbir şey. Siyah olduğu için bir şey anlaşılmıyor.

İkili dakikalarca bu konuşmayı yaparken yoğun bakımdaki bebek ölmüştü. Yani bir bebeğin ölüp ölmediğini anlayamamışlardı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Tuğçe, çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız?

TUĞÇE TOPTEMEL: Ben dedim ama... Kaç kere direkt seni aradım kalbi yok hissedemiyorum dedim.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Tuğçe kalbini hissedemiyorum. Zayıf atıyor demekle çocuk öldü aynı şey mi?

TUĞÇE TOPTEMEL: Doğukan ben sana zayıf atıyor demedim ki zayıf atıyor dedim. Kaç kere söyledim.

KENDİLERİNİ AKLAMAK İÇİN YOL ARAMIŞLAR

FIRAT SARI: Anlamıyorsa seni niye aramış? Niye kimseyi aramamış?

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Ben işte kalp masajına başlayacaktım. Sen kan şekeri bak deyince kalp masajına başlamadım diyor. Ben ne diyeceğimi şaşırdım hocam. Şu an ben ne yapacağımı bilmiyorum.

FIRAT SARI: Sakin ol. Sen ona entübe yap. Canlandırma yap, adrenalin yap...

Bu konuşmada bebeğin öldüğünü anladılar ama kendilerini aklamak için binbir çeşit yol aramışlar.

Yenidoğan Çetesi\'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, 3-sayfa, Türkiye, Gündem, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halit null:
    tek suçlu sağlık bakanlığı burada. 12 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Kızıl kafada gözüm kaldı.. seksi kadın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
20:01 Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı
20:00 Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan’ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
19:57 Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
19:40 İspanya’daki sel felaketinde can kaybı 72’ye yükseldi İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:30 CHP’li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 15:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.