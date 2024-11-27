Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu

3.Sayfa

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın sekizinci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA SIRA TUTUKSUZ SANIKLARDA

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma saat 10.15'te kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanık Ceren Hatice Kırım'ın savunmasıyla başladı.Saat 13.20 sıralarında ara verilen duruşma 14.30 sıralarında yeniden başladı.

"23 HASTAM VARDI AMA 27 OLMASI LAZIMDI"

Tutuksuz sanık Ceren Hatice Kırım şunları söyledi: "Yaklaşık 12 senedir yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaktayım. Kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta verdiğim ifadeler aynıdır ve geçerlidir. 2022 yılında 6 ay kısa bir süre Reyap Hastanesi'nde çalıştım. 2023 yılından itibaren Beylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire olarak çalışıyordum. Ondan önce Bağcılar Şafak Hastanesinde çalıştım sonra ayrıldım. Bu olaylar medyaya yansıdığında işten çıkarıldım. Hasan Basri Gök'te Reyap hastanesinde çalışırken hemşire olarak çalışırdı. 'Hocam bakanlıktan denetime geldiler, herşeyi kontrol ediyorlar' konuşmasında az hasta olması gerekiyor fazla hastam var. 23 hasta vardı ama 27 hasta olması lazımdı. Uzun süredir yenidoğan yoğun bakımda çalıştım çok fazla denetim gördüm. Bu denetim fazla detaylıydı. Akciğer grafiğine kadar bakıldı.

"EPİKRİZ YAZMAK BENİM GÖREC TANIMIMDA YOKTU"

'Bize çomak soktular' cümlesini söyleme amacım 12 senedir pek çok özel hastanede çalıştım. Denetim yüzünden hastaneye zarar gelmesini işimden olmak istemediğim için kullanmışım. Arşivden dosya çıkarma konusunda bir bilgim yok. Medisense şirketinden bana gönderilen ufak bir ücret vardı. Kolluk kuvvetlerinde söylediğim gibi, yenidoğanda çalışmak özveri isterdi buda onun karşılığı, mesai olarak alırdım kaynağı da çok sorgulamadım. Medisense ayrı olarak kıdem ücreti olarak verirdi. İlker Gönen'e hasta danışıyorduk ama bir imza atmışlar mı bilemem. Hasan Basri, '10 tane Corrosorf alıcam da kaç tane var sende' konuşmasında hastada kullanacağım ilacı vermeyeceğimi, hastaneden ilaç çıkarmayacağımı, İlker Gönen ve Fırat Sarı ile görüşüyorum ilaç temin etmiyorum. Bir örgüt sözkonusu değildir dedim. İfade verirken, bunlardan faydalanmak istemediğimi ama her şeyi söyleyeceğimi ifade ettim. Epikriz yazmak benim görev tanımımda yoktur, bilmem."

"ÇOCUK NÖROLOJİ ALANI ÖNEMLİ OLDUĞU İÇİN SORGULAMADIM"

Cumhuriyet Savcısı'nın, 'Fırat Sarı'ya neden hat veriyorsun, ifadelerine göre Fırat Sarı'yla irtibatın yok, ama hat veriyorsun. Verme sebebin nedir?' sorusuna cevap veren sanık, "Çocukların yoğun bakımlarda yakından takip edilmesi gerekiyordu. Bu çocukların yakından takip edilmesi için. Kendisi bu şekilde istedi. Ben de sorgulamadım. Çocuk nörolojisi önemli bir alan bu yüzden mantıklı geldi bu şekilde iletişim yöntemi. Sorumlu hemşire tarafından uyarılma sebebim dosyaları eksik olduğundan ben hastalara bire bir ilgilenmeyi seviyorum o yüzden sorumlu hemşireliği bıraktım" dedi.

"YENİDOĞANLA İLGİLİ DANIŞMAN ALMAK İSTEDİK"

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Başhekimi sanık Ahmet Atilla Yılmaz da duruşmada savunma yaptı. Yılmaz savunmasında, "Suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Neredeyse 20 yıl devlette cerrah olarak çalışmış bir insanın SGK'yı dolandırması mümkün değildir. Bir başhekimin hastanenin cirosunu artırma kaygısı olmaz. Çok şükür ki bu iddianamede bebeklerin vefatı üzerinden sorgulanmıyorum. Dört kız çocuğu babası olarak böyle bir suçlama bana yöneltilmediği için minnettarım.

En çok üzüldüğüm şey sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durum ve onlara bakış. Beylikdüzü Medilife ve Bağcılar Medilife hastanelerinin arasında, vicdani sorumluluğu daha çoktur. Beylikdüzü Medilife Hastanesi, önemli sanıkların da aralarında olduğu bölgesinde iyi algılanan, yenidoğan servislerinde yeterince yoğun bir hastanedir. Hastanemizde 7 çocuk doktoru var akşam nöbetlerinde 11 hekim var. Yenidoğanda çalışmak kolay değildir. Uzun vadeli bir iş değildir. Yenidoğanla ilgili danışman almak istedik çünkü, telefonu hemen hemen her hastaya veririm, hastalar için ve hekim için önemlidir" dedi.

Yılmaz savunmasının devamında, "Bağcılar ve Beylikdüzü Medilife arasında fark, işletmeleri farklı, ekonomik bir bağlantımız olmadı. Bağcılar ayrı bir grupta isimleri aynı ama yönetim kurulları çok farklı. Danışmanlıkla görüşmeleri, doktor görüşmelerini genelde ben de yaparım zamanım oldukça. Yönetim kurulundan isteğim, yenidoğan için tecrübesi olan birinin hizmet vermesi gerektiğinde tecrübelerinden faydalanabileceğimiz danışman almak istedik bu durumu da yapmak çok zordur. Fırat Sarı, İlker Gönen'i tanırım. İlker Gönen ile hasta güvenliği hakkında konuşurduk. Benim için önemli olan hasta güvenliğidir. İlker Gönen'le bir konuşmamı hatırladığım kadarıyla yenidoğanın çok önemli olduğunu söylemişimdir" dedi.

"FIRAT SARI'NIN TELEFON NUMARASI BENDE YOK"

Tutuksuz sanık Ayşe Gizem Büyükgüneş savunmasında şu ifadeleri kullandı "İfadelerimde duyduğum şeyleri belirtmeme rağmen 'Görmüşüm' şeklinde yazılmış düzeltilmesini istiyorum. Birinci Hastanesi'nin yoğun bakımında hemşire olarak çalıştım. Hastaneden maaş alıyordum. Opara bebekle ilgili konuşmalarda, bebeğin büyük olduğu söyleniyordu. Ben günlük ne kadar ücret alındığını bilmiyorum. Bana sadece işime bakmam gerektiği söylendi. Doğukan, bebeği teslim aldı. Hastanın genel durumunun gayet iyi olduğu ifade edildi sadece entübe durumdaydı. Gece boyunca stabil bir durumdaydı. Sabah saat 6 civarında Tuğçe Toptemel hemşire arkadaşım geldi ve bebeğin bakımını birlikte yaptık. Herhangi bir sıkıntısı yoktu.

Daha sonra Tuğçe Toptemel'in bebeğin monitörünün ötmeye başladığını fark ettiğini gördüm. Sorumlu hemşire, Doğukan'ı aradı. Benim için bu ilk iş deneyimimdi. Doğukan'ın, doktora haber vereceğini düşündüm. Ancak bebek kötüleşti. Bir bilgilendirme yaptık. Benim görevim sadece bebeğin bakımını yapmaktı. Henüz 5 aylık bir hemşireyim. Ne benim ne de Tuğçe'nin ihmali yoktur. Fırat Sarı'nın telefon numarası bende yok. Doktor Şehmuz ise gece görevde değildi. Şehmuz Bey'in geldiğini, daha sonra bir arkadaşım söyledi. Ayrıca, ailenin 20 bin lirasını geri vermeleri gerektiğini ifade etmiş" dedi.

"GECE HİÇ ÇOCUK DOKTORU GÖRMEDİM"

Büyükgüneş, "Görevim, hastaların bakımını ve beslenmesini yapmaktır ki zaten 5 aylık bir hemşireyim. Bebeğin bakımlarını beslenmelerini yaptım ve Tuğçe Toptemel'e yardım ettim. Maaşım asgari ücrettir. Ben gece çalışıyordum ama gündüz olan olaylara da bazen şahit oluyordum. Epikriz yazılmasıyla ilgili, geçmiş dosyaların içinde hemşire gözlem bilgileri vardı. Epikrizin ne demek olduğunu nasıl yazıldığını bilmiyorum. Fırat Sarı'yı isim olarak duydum en fazla bir kere görmüşümdür konuşmam yoktur. Opara bebek için bir kere konuştum. Hakan Doğukan Taşcı'yı da tanıyorum alan sorumlumuzdu. Benim kimseyi arama gibi bir şeyim yok. Gece vardiya shiftime söylerim o Doğukan'ı arar. Hasan Basri Gök'ü bir kaç kez alana geldiğinde gördüm. Şehmuz Çelik'i tanıyorum gündüzleri hastaneye gelmezdi hastalarla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Gece hiç çocuk doktoru olduğunu görmedim. Doğukan varken doktor Şehmus Çelik az gelirdi. Sadece çocuk doktoru olarak Şeyhmus Çelik vardı" ifade etti.

"TEKRAR ENTÜBE EDECEK MALZEMEMİZ YOK"

Sanık Büyükgüneş savunmasının devamında şunları söyledi: "Hastaneye doktor geldiğini görmedim. Gece bir sorun olduğunda Tuğçe Toptemel ilgileniyordu. Opara bebek geldiğinde kim baktı bilmiyorum ama Doğukan aldı diye duydum. Olaydan Fırat Sarı'nın haberi var diye duydum. Doktor onayı gerektiğinde Şehmus Çelik'in kaşesi kullanılıyordu; ama bu duruma şahit olmadım. Mahkeme Başkanı, 'Herkes bilmiyorum diyor. Hemşire bilmiyor, doktor bilmiyor, başhekime sorun deniyor. Ne biçim hastaneler bunlar?' sorusuna cevaben sanık, "Ben Birinci Alan'da çalışmıyorum. Dediğim gibi, gece çalıştığım için şahit olmuyorum.

Gece Fırat Sarı aranıyordu geldiklerini görmedim ama hasta geliyor diye bilgilendirme yapılıyordu. Opara bebeğin nasıl geldiğini ve kimin kabul ettiğini bilmiyorum ama genelde Fırat Sarı'nın yönlendirmesiyle geldiğini biliyorum. Şehmuz Çelik hastaneye çok nadir geliyordu geldiği zamanda 1-2 saat durup alandan çıkardı. Çoğu sorumluluk Doğukan Taşçı'dan geçiyordu. Şeyhmus Çelik'in yapması gereken işleri yapan kişi konusunda bir şahitliğim yok. 'Tekrar entübe edecek malzememiz yok' konuşmamda yenidoğanda bebekler yattığı için, bebek de büyük ve entübe bebek olduğu için tüpü çekerse başka malzememiz yok onu söyledim."

"DOĞUKAN TAŞÇI GÖREVİNİ İHMAL ETMİŞTİR"

Tutuksuz sanık Şeyhmus Çelik ise savunmasında, "38 yıllık hekimim. Bu olayın ortaya çıkması için şikayet eden, tıbbi teknikte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Devlet hastanelerinde çalıştım. 2020-2021 Silivri Kolon Hastanesinde çalıştım. Birinci Hastanesinde çalıştım üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Fırat Sarı tarafından göreve getirilen Doğukan Taşçı görevini ihmal etmiştir. Telefonla arayıp 'Neredesin?' diye sorduğumda 'İşim var geleceğim başka hemşireyle vizit yap' diyordu. Hasan Doğukan Taşçı, 112 çağrı merkezinden aldığı bebekleri ücret karşılığı başka hastanelere sevk etmiştir. Hastaneler doktorların bir maaşını saklar, gittiklerinde vermezler. Fırat Sarı ile Esenyurt Devlet Hastanesinde çalışırken tanıştım. Fırat Sarı bana hiçbir zaman düzenli ödeme yapmamıştır. Hasan Doğukan Taşcı'nın iş disiplinsizliklerini Fırat Sarı'ya şikayet etmeme rağmen iş yapmasına devam ettirilmiştir. Hastalardan, ne kendim ne de çalıştığım hastane bir çıkar sağlamamıştır. Hasan Basri kendisini Doktor Şeyhmus olarak tanıtmıştır" dedi.

"ÇOCUK KARDİYOLOJİ OLMAMASINA RAĞMEN BEBEK BIRAKILMIŞ"

Çelik savunmasının devamında, "Hayatımda hiçbir örgüte üye olmadım, bir örgütün de emrini yerine getirmedim. Ben mesai saatlerinde yerimde bulundum. Her sabah yoğun bakıma giderek, yapılması gereken notları aldırır sorumlu hemşire notları sisteme yükleyerek doktor karşısına çıkıp kaşeletir. E- imza hastaneden sekretere gönderilirken kullanılır. Nitelikli dolandırıcılık suçundan, ben hiçbir yeri dolandırmak için aykırı birşey yapmadım. Çalıştığım hiçbir hastanede sahte evrak hazırlamadım. Hasta taburcu edildiğinde epikriz raporu yazılır. Sonrasında SGK'ya bildirilir. Ben SGK veya başka bir kurumu dolandırmak için hiçbirşey yapmadım, gerçeğe aykırı belge düzenlemedim. Kaya bebekle ilgili olarak, ben Güney Hastanesi'nde 2 saat çalıştım. Anlaşmam feshedildi, yerine Doktor Rıza ve Doktor Hilda geldi. Kaya bebeğe, Doktor Tuğçe bakmıştı. 15'inde beni aradılar ve yönetim, Hilda ile anlaşma yaptıklarını söyledi. Aynı tarihte Doktor Hilda'nın çalışma kaydı var. Bir gün sonra Kaya bebek yaşamını yitirdi. Ambulans şoförü hemşireye benim adımı yazmasını söylemiş. Sonra ifade vermem için beni çağırdılar. Bebek Serdarova ile ilgili çocuk kardiyolojisi olmadığını bilmelerine rağmen ambulans şoförü Gıyasettin para karşılığı bebeği buraya bırakmış. Bebek Türkmen ailesinden para alınmış. Bunları öğrendik, vicdan yokmuş" ifade etti.

"ERKENDEN ÖLDÜRECEKSİN SORUN ÇÖZÜLECEK"

Sanık Çelik, "Epkrizleri kim yazdı bilmiyorum. Ben epikriz yazmadım zaten benim klavye bilgim de yok. Fırat Sarı ve İlker Gönen 'Kimse yazmasın biz yazacağız' dedi. Kalp hastası bir bebek vardı, ameliyat olmazsa ölecekti. Ancak parası olmadığı için hiçbir hastane bu bebeği kabul etmedi. Devamlı damardan ilaç kullanması gerekiyordu. Allah savcı beyden razı olsun. Hakan Doğukan'ın, Fırat Sarı'ya 'Bu hastayla ilgilenme, boşuna uğraşma' dediğini duydum. Doğukan Taşçı, 'Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek' diyordu. İlaçları vermeyen sorumlu hemşireydi. Şimdi soruyorum. Bu ilacı kim kesti, neden kesti. Oranın sorumlu doktoru benim. Yenidoğana bakmıyorum, başka doktor bakıyor. Fırat Sarı'yı tanıyorum. Hakan Doğukan Taşçı'yı da maalesef tanıyorum. Maaşımı hastaneden alıyorum. Mahkeme Başkanının, 'Birkaç kez para aldım' demişsiniz sorusuna cevap veren sanık 'Aldım ama geri verdim' dedi. Mahkeme Başkanı'nın Doğukan'da, 'Şehmuz Çelik benim' diye 112'den hasta almış' sorusuna cevap veren sanık, 'Bilgim yok, olsa müdahale ederdim. 112'de numaram olduğunu bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"PARANIN ALINDIĞINI DUYDUM İADE EDİLMESİNİ SÖYLEDİM"

Tutuksuz sanık doktor Şeyhmus Çelik savunmasının devamında "Fırat Sarı'nın işe başlamamda bir aracılığı olmadı. Güney Hastanesi'nin başka doktorla neden çalıştıklarını bilmiyorum. 112'den hastaneye sevk yapılacağı sırada, Doğukan'ın benim adıma başka bir hastaneye sevk yaptığı konusunda bir bilgim yok. Opara bebeğin hastaneye yatmasında ben onay vermedim. Akşam saatinde almışlar. Sabah mesaiye geldiğimde Doğukan beni kapıda karşıladı. Fırat Sarı, '6 aylık bir bebek var' dedi. Hastane sahibi de 'Yatacak' dedi ve bebek yatırıldı. Bu durumu Doğukan'a söyledim o da 'Fırat Sarı al dedi' diye cevap verdi. Bebek öldükten sonra bildirdim. Hastane sahibi Ali Aksu ve Fırat Sarı 'En son benim haberim oldu' dedi. Ali Aksu hasta akşam geldi, sabah ex oldu diye biliyordu. Ali Aksu'ya 'Bu hasta benim bilgim dışında yatırılmış' dedim. Epikrizleri hemşireler ve sekreterler yazıyor. Opara bebeğin ölümünden sonra bana para teklif edilmedi. Savcının 'Alınan parayı, 30 bin lirayı iade et demişsin. Bu doğru mu?' sorusuna cevap veren sanık Çelik, 'Paranın alındığını duydum, iade edilmesini söyledim.13-14 Kasım tarihlerinde Gündüz Kaya Bebek döneminde hastaneye gitmedim. Gitmeme sebebim ise, başka bir doktorla anlaşacaklarını öğrendiğim içindi" dedi.