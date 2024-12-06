\'Yenidoğan Çetesi\' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11\'i tutuklandı

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Çok sayıda bebeği önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyede nöbetçi savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklama, 3'ü ise haklarında adli kontrol kararı verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 1 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun Eryılmaz, bu dosya kapsamında adliyeye getirildi. Eryılmaz da savcılık sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, doktorlar Bener Mansuroğlu, Hilda Keykubad ve Zeki Ötünç, sekreterler Aslı Alemdağ, Gözde Polat ile Müberra Palabıyık, hemşire Nigar Kubilay, sağlık memuru Remzi Karaca, hasta bakım elemanı Seher Çuhadar, tıbbi sekreter Senanur Ünlü ve Dursun Eryılmaz'ın tutuklanmasına, mesul müdür İbrahim Oktay, hemşire Hilal Vatansever ve garson Meryem Küçükoğlu hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasını kararlaştırdı.