Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Geniş Video İzle

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan davanın iki numaralı ismi Doktor İlker Gönen cezaevinde bileklerini keserek intihar etti.

01.02.2025 21:16  Güncelleme: 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirtilen Yenidoğan çetesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiği bildirildi.

ÇAY BARDAĞI İLE BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETTİ

29 Ekim 2024'de Antalya Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu nakledilen Yenidoğan çetesinin iki numarası İlker Gönen, yalnız kaldığı odasında butona basınca cezaevi görevlileri yanına gitti. Kendisine zarar verdiği belirlenen Gönen, cezaevi personeli koğuşundan alınarak revire götürüldü. Gönen'in çay bardağı ile sağ bileğinde derin kesi izi, sol bileğinde de küçük kesi izi belirlendi. Doktor Gönen, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

177 YILDAN 582 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Yenidoğan çetesi davasında sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Gönen davanın iki numaralı sanığı olarak biliniyordu.

Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, 3-sayfa, Cezaevi, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Yusuf Çarman:
    Ölmüşse, gerçek yargılama yeni başlıyor. 202 2 Yanıtla
  • veysel unlu:
    kaçirdilar. ne intihari neyle etmiş hikaye. garipoglu gibi 11 165 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kendin Ettin Kendin Buldun.. Kahpee 121 3 Yanıtla
  • Cephane Teknik:
    canı yanan sabretsin canı yakanda yanacağı günü beklesin 78 0 Yanıtla
  • Selçuk Siner:
    diğerleride örnek alsın aynı hareketi onlardanda bekliyoruz. 65 3 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Yallah cehenneme 51 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    demekki öbür tarafta çekecek bu 52 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Cehennemin kapısı açıldı 40 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    gerçek adalet ve gerçek yargıya hesap verecek 35 1 Yanıtla
  • CUMA SATAN:
    vicdanlari cezaevinde sızlamış ama o masumların ahı öbür dunyada yakanizda olacak yatacak yeriniz yok sizin 29 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
20:18 Icardi İstanbul’a döndü, herkes yanındaki güzele baktı Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
19:18 İşte vahşetin perde arkası 17 yaşındaki genç, ailesini “büyük“ aşkı için katletmiş İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
18:47 ABD’de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
07:50 Galatasaray’ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı
07:20 Fatih Terim’i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
02:00 Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı
01:46 Fitch, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
01:34 Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı
00:47 Hamas, Gazze’de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı Hamas, Gazze'de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 21:59:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.