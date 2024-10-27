Yenidoğan çetesi skandalında yeni detaylar! Suçlamaların odağındaki hastaneden açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan çetesi skandalında yeni detaylar! Suçlamaların odağındaki hastaneden açıklama var

Geniş Video İzle

İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek ölümlerine sebep oldukları iddia edilen Yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianamede, çete elebaşı olan ambulans çalışanı Gıyasettin Mert Özdemir ile Özel Duygu Hastanesi çalışanları arasındaki telefon kayıtları da yer aldı. Açıklama yapan hastane avukatı suçlamaları yalanlayarak, çete tarafından bebek sevk edilen hastaneler arasında olmadıklarını savundu.

27.10.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi derinden sarsan "Yenidoğan çetesi"ile ilgili her gün yeni gelişme yaşanıyor. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istenirken özel hastanelerin ise kapatılarak mal varlıklarına el konulması istendi.

Yaklaşık bin 400 sayfalık iddianamede, şüpheliler arasında geçen diyaloglar da yer aldı. İddianameye yansıdığı haliyle çete elebaşı olarak nitelendirilen ambulans çalışanı Gıyasettin Mert Özdemir ile Özel Duygu Hastanesi çalışanları arasında geçen diyaloglarda 112'ye bildirimden hasta transferi ele alındı. Özel Duygu Hastanesi, açıklama yaparak soruşturma dosyasında bir kez adlarının yer aldığını ancak çete tarafından bebek sevk edilen hastaneler arasında olmadıklarını savundu.

Yenidoğan Çetesi Yargı Süreci Başladı: Özel Duygu Hastanesi İddianamede

"KENDİ GELMİŞ HASTA GİBİ GÖSTERİRİM, DOĞRU MU?"

Hastanenin ismi CİMER'e yapılan ihbarda yer alırken yapılan soruşturma neticesinde ulaşılan deliller dahilinde bu hastane kapatılan hastaneler listesine alınmadı. Özel Duygu hastanesi iddianameye, çete elemanlarının 112'ye bildirmeden çocuk kabulü konusundaki bazı girişimleri nedeniyle eklendi. Tutuklu Gıyasettin Mert Özdemir, hastane yöneticisi Mehmet Burak Sezer ile hastane çalışanı Burcu Şahin Gül'e 112'ye bildirmeden bebek hasta kabul yöntemini anlatıyor, Sezer de "Kendi gelmiş hasta gibi gösteririm doğru mu?" diye soruyor. Özdemir, Sezer'e acilden girişini yaptırıp hastaneye yatırmasını söylüyor. Bir başka görüşmede Özdemir, Sezer'e, Senin yenidoğan uzmanın yok ya sen dışardan hasta getiremezsin" diyor. Sezer de yanıt olarak "Poliklinik hastam mı diyeceğim?" diye soruyor. Çete lideri olarak nitelendirilen Özdemir, Sezer'e, "Hayır aciline gelmiş gibi olacak" yanıtını veriyor.

Yenidoğan Çetesi Yargı Süreci Başladı: Özel Duygu Hastanesi İddianamede

"YAKALANIRSAM AMBULANSIM BAĞLANIR"

Bir başka kayıtta, Özdemir hastanenin özel hemşirelik birimi yöneticisi Burcu Şahin Gül ile görüşüyor. Gül,telefonla aradığı Özdemir'e, " Ambulansım GPS ile takip edildiği için yakalanırsam, ambulansım bağlanır, ambulansımın çıktığını bildirmem gerekiyor" diyor. Özdemir, kendilerinin hiçbir yere bildirmediğini belirterek yanıt veriyor. Aralarında geçen görüşmenin ardından Gül, yöneticisi ile konuştuğunu ve sorunu çözdüğünü belirtiyor.

Hastane adına açıklama yapan Avukat İlknur Çavdar Kısacık, tutuklu sanık Özdemir'in hastanelere sevk yöntemlerini anlatmasına rağmen, kendilerinin protokollere uygun davrandığını ileri sürdü. Hastanenin tanık olarak bilgiler vererek olayın aydınlatılmasına katkı sağladığını da ileri süren Avukat Kısacık, açıklamasında şu görüşleri savundu:

"Konuşmaların akışı farklı olup hastanemizin tüm protokollere uygun olarak hasta kabulünü yaptığı anlaşılacak durumdadır....Soruşturma dosyasında hastanemize ait 1 adet kayıt bulunmaktadır. Bu kayda istinaden yapılan derinlemesine soruşturmada hastanemizin bu suretle hasta alımı yapmadığı anlaşılmıştır."

Yenidoğan Çetesi Yargı Süreci Başladı: Özel Duygu Hastanesi İddianamede

"HASTANE YÖNETİCİLERİ İDDİANAMEDE ŞÜPHELİ OLARAK YER ALMAMIŞTIR"

Kısacık, iddianamede yer alan olayın, sadece bir hasta transferinde olduğunu, iddianamede ses kayıtlarında yer aldığı gibi olmadığını, yani 112 den bebek hasta kabulü yapıldığını, devletten hiçbir bebek kabul etmediklerini ileri sürdü. Açıklamada ek olarak şu iddialara yer verildi:

"Özel Duygu Hastanesi, devletten hiç bebek sevki almamıştır, teknik olarak da alamaz çünkü NEONATOLOG kadrosu yoktur. Özetle, Özel Duygu Hastanesi, çetenin devletten aldığı bebekleri sevk ettiği hastaneler içerisinde değildir. Soruşturma dosyasında, yöneticilerimizden Mehmet Burak Sezer 'tanık' olarak dinlenmiştir. Hastanemiz yöneticileri, iddianamede şüpheli olarak yer almamıştır.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni detaylar! Suçlamaların odağındaki hastaneden açıklama var

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Hastane, Mahkeme, Bebek, Yargı, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi skandalında yeni detaylar! Suçlamaların odağındaki hastaneden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nejdet Aydemir:
    Kapatın caydırıcı ceza gelsin yoksa bu muhabbet ler bitmez 28 1 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    2 gün sonra hastaneleri geri açarlar bu ülkede yapanın yanına kâr kalıyor maalesef 20 0 Yanıtla
    Bahattin Çöndek:
    birde üzerine kapalı günlerin parası bile ödenir kendilerine ülkemizde sistem maalesef böyle 0 0
  • Ali Gökdemir:
    İnsanın değeri bu kadar ucuz olmamalı yarğı en ağır cezasını vermeli 16 0 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Hastanenin kapatılması saçmalıktır. Yönetimi devredeceksin. Çalışanları hemen değiştireceksin. Hastane halk içindir. Pire için yorgan yakılmaz. 2 11 Yanıtla
    Bahattin Çöndek:
    yani o katledilen çocuklar piremiydi 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:33:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi skandalında yeni detaylar! Suçlamaların odağındaki hastaneden açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.