Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu - Son Dakika
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Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu

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İstanbul'da onlarca bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi"ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez konuştu. Engin bu zorlu mücadelede ölümü göze aldığını belirterek, "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum" dedi.

23.10.2024 08:27
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Yenidoğan çetesinin lideri olarak görülen Mustafa Kemal Zengin, Savcı Engin'i makamında ziyaret ederek tehdit etmiş ve onunla fotoğraf çektirmek istemişti. Engin ise bu durumu tersine çevirerek, Zengin'in tutuklanması sırasında onunla aynı karede yer alarak dikkat çekmişti.

AİLELERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Çetenin mağduru olan aileler, Savcı Engin'e desteklerini esirgemedi. Engin'e yönelik sayısız teşekkür mesajı yayınlandı. Aileler, Savcı Engin sayesinde adaletin yerini bulduğunu belirterek, kendisine minnettar olduklarını ifade etti.

"AİLELERİN GÜZEL DİLEKLERİ BENİM İÇİN EN BÜYÜK ONUR"

Savcı Engin yaşanan gelişmelerin ardından ilk kez konuşarak "Ailelerin güzel dilekleri benim için en büyük onur. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen suçlular, Türk adaletinin elindedir. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" dedi.

"DEVLET BİR GÖREV VERMİŞSE EN İYİSİNİ YAPARIM"

Görevini yerine getirdiğini belirten Savcı Engin, Yeni Asır gazetesine yaptığı açıklamalarda "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAVCI ENGİN SON DÖNEMDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Almanya'da doğan, eğitimini Türkiye'de tamamlayan Savcı Engin, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra meslek hayatına atıldı. Uzun yıllar Manisa Saruhanlı'da görev yaptıktan sonra Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Engin, son dönemde yürüttüğü soruşturmalarla adından söz ettirdi. Özellikle "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü başarılı operasyon, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Yılmaz:
    senin gibilere ihtiyaci var bu devletin savcım yüreğine sağlık 244 5 Yanıtla
  • Murat Kor:
    çok abartılıyor istesede dosyayı kapatamazdı soruşturma delilleri belli polis vs kapatamazdı bunu anlamak zor değil anlayana 18 193 Yanıtla
  • abdullah bozkır:
    Seni doğuran annenin , yetiştiren ailenin ellerinden öperim. Rabbım sana güç kuvvet versin. Düşmanlarına fırsat vermesin. Allah sana ve sevdiklerine uzun ömürler ihsan eylesin. Selam ve dua ile... 147 3 Yanıtla
  • Turk:
    devlet gibi adamsın vesselam 87 3 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Allah yolunuzu açık etsin sayın savcım 83 1 Yanıtla
  • Hamit Kaya:
    Sırada fetönün siyasi ayağı var cesur savcım,onlar için de birşey yapabilir misin?ülkeyi soydular çünkü 46 3 Yanıtla
  • İsmail Eroğlu:
    Cumhuriyetin savcısı budur 40 2 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    İnş birilerinin tekerine çomak soktuğun için başına bir şeyler getirmezler devlet sana sahip çıkar. 40 0 Yanıtla
  • Tamerseda Velioğlu:
    senin gibilere adamın dibi derler. 34 1 Yanıtla
  • res:
    Falan filanlar 6 25 Yanıtla
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