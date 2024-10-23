Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu

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Yenidoğan çetesinin lideri olarak görülen Mustafa Kemal Zengin, Savcı Engin'i makamında ziyaret ederek tehdit etmiş ve onunla fotoğraf çektirmek istemişti. Engin ise bu durumu tersine çevirerek, Zengin'in tutuklanması sırasında onunla aynı karede yer alarak dikkat çekmişti.

AİLELERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Çetenin mağduru olan aileler, Savcı Engin'e desteklerini esirgemedi. Engin'e yönelik sayısız teşekkür mesajı yayınlandı. Aileler, Savcı Engin sayesinde adaletin yerini bulduğunu belirterek, kendisine minnettar olduklarını ifade etti.

"AİLELERİN GÜZEL DİLEKLERİ BENİM İÇİN EN BÜYÜK ONUR"

Savcı Engin yaşanan gelişmelerin ardından ilk kez konuşarak "Ailelerin güzel dilekleri benim için en büyük onur. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen suçlular, Türk adaletinin elindedir. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" dedi.

"DEVLET BİR GÖREV VERMİŞSE EN İYİSİNİ YAPARIM"

Görevini yerine getirdiğini belirten Savcı Engin, Yeni Asır gazetesine yaptığı açıklamalarda "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAVCI ENGİN SON DÖNEMDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Almanya'da doğan, eğitimini Türkiye'de tamamlayan Savcı Engin, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra meslek hayatına atıldı. Uzun yıllar Manisa Saruhanlı'da görev yaptıktan sonra Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Engin, son dönemde yürüttüğü soruşturmalarla adından söz ettirdi. Özellikle "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü başarılı operasyon, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.