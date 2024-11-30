Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!

3.Sayfa

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi sanıklarının yargılanmalarına devam edilirken; Yeni bölümü dün ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin Yenidoğan Çetesi'ni işlemesi sosyal medyada gündem oldu.

ARKA SOKAKLAR EKRANA KİTLEDİ

Dizide Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser karakterinin yenidoğan bebeği üzerinden, çetenin aileleri nasıl ağına düşürdüğünü anlatıldı.

Bölümde çeteye ilişkin hiç bir detayın atlanmadığı görülürken; çete lideri Fırat Sarı'yla ilgili sahneler sosyal medyada gündem oldu.

BEBEK BİSKİVÜ KUTUSUNDA TESLİM EDİLDİ

Çetenin kurbanı Kaya bebeğin babasına bisküvi kutusunda teslim edilmesi Mesut Komiser üzerinden işlendi. Ölen bebeğini karton kutu içinde hemşirenin elinden teslim alan Mesut Komiser'in sahneleri dikkat çekti.

Ayrıca "5 hastanenin daha yenidoğan yoğun bakımını aldım. Hepsi tıkır tıkır işliyor", "Yaşatsak bir dert, öldürsek bir dert", "Çıkar için bebek ölümlerine göz mü yumuluyor?" ve "Çek fişini gitsin" gibi dava dosyalarına da yansıyan cümleler de bölümde yer aldı.

SAVCI DA YER ALDI

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten efsane Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e de yer verildi. Çete üyesi Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Avukat Aylin Arslanatar, Savcı Engin'i makamında tehdit etmiş ve Yenidoğan Çetesi gündeme gelmişti. Savcı Engin "2400 yıllık Türk Devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir" sözleriyle karşılık vermişti.