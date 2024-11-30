Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!

Geniş Video İzle

Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümünde Yenidoğan çetesini konu aldı. İlgi çeken son bölümde, çeteye ilişkin hiç bir detayın atlanmadığı görülürken; çete lideri Fırat Sarı'yla ilgili sahneler sosyal medyada gündem oldu.

30.11.2024 11:06  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi sanıklarının yargılanmalarına devam edilirken; Yeni bölümü dün ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin Yenidoğan Çetesi'ni işlemesi sosyal medyada gündem oldu.

ARKA SOKAKLAR EKRANA KİTLEDİ

Dizide Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser karakterinin yenidoğan bebeği üzerinden, çetenin aileleri nasıl ağına düşürdüğünü anlatıldı.

Bölümde çeteye ilişkin hiç bir detayın atlanmadığı görülürken; çete lideri Fırat Sarı'yla ilgili sahneler sosyal medyada gündem oldu.

BEBEK BİSKİVÜ KUTUSUNDA TESLİM EDİLDİ

Çetenin kurbanı Kaya bebeğin babasına bisküvi kutusunda teslim edilmesi Mesut Komiser üzerinden işlendi. Ölen bebeğini karton kutu içinde hemşirenin elinden teslim alan Mesut Komiser'in sahneleri dikkat çekti.

Ayrıca "5 hastanenin daha yenidoğan yoğun bakımını aldım. Hepsi tıkır tıkır işliyor", "Yaşatsak bir dert, öldürsek bir dert", "Çıkar için bebek ölümlerine göz mü yumuluyor?" ve "Çek fişini gitsin" gibi dava dosyalarına da yansıyan cümleler de bölümde yer aldı.

SAVCI DA YER ALDI

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten efsane Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e de yer verildi. Çete üyesi Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Avukat Aylin Arslanatar, Savcı Engin'i makamında tehdit etmiş ve Yenidoğan Çetesi gündeme gelmişti. Savcı Engin "2400 yıllık Türk Devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir" sözleriyle karşılık vermişti.

Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!

Yenidoğan Çetesi, Arka Sokaklar, Televizyon, Yenidoğan, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:33:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.