Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler - Son Dakika
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Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler

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Türkiye, bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesine ilişkin dava sürecini yakından takip ederken hastanelerle ilgili skandal iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Kapatılan hastanelerde sadece bebeklere değil, yetişkin hastalara da yanlış tedavi uygulandığı öne sürülürken o hastalardan birinin lenfoma hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulurken yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

25.11.2024 10:11
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Türkiye, bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi haberleriyle çalkalanırken çetede yer alan ve kapatılan hastanelerden Beylikdüzü Medilife hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

"TÜM İŞARETLERİ İYİYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ"

Ailesi, lenfoma hastası Yeter Altıntaş'ın bir ay yoğun bakımda tedavi gördüğü, tüm işaretlerin iyiye gitmesine karşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

"BİR GÜN HABERİMİZ OLMADAN BİR BAKTIK ENTÜBE YAPILMIŞ"

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre,Turgut Altıntaş, hastanenin haksız kazanç sağladığını söyledi. Altıntaş şu ifadeleri kullandı; "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak o yüzden para istendi.

"DOKTOR OLMADIĞINI ÖĞRENDİK AMA PARA ALINDI"

Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu."

Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken \'Öldü\' dediler

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    Dünya Sağlık örgütü ve buna bağlı tüm sağlık kuruluşları açık söylüyoruz; ' Terör örgütü kadar tehlikelidirler!? ' 8 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bunu yıllardır dile grtiriyoruzt! Yenilen getiriyoruz ve diyoruz ki; 'Dünya Sağlık örgütü ve bu örgüte biat eden Ülke sağlık sektörü tam anlamıyla ' Terör örgütü kadar tehlikelidir!¿' Terör örgütü kadar tehlikelidir! Şimdi foyalari birer birer Ortaya çıkıyor! Daha beteri var, daha vahdetli işleri var,ama AÇIKLARSAK ülkede Kıyamet KOPAR,KIYAMET!¿ 5 1 Yanıtla
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