Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken \'Öldü\' dediler

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Cübbeli\'den "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna olay yanıt

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

Türkiye, bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi haberleriyle çalkalanırken çetede yer alan ve kapatılan hastanelerden Beylikdüzü Medilife hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

"TÜM İŞARETLERİ İYİYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ"

Ailesi, lenfoma hastası Yeter Altıntaş'ın bir ay yoğun bakımda tedavi gördüğü, tüm işaretlerin iyiye gitmesine karşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

"BİR GÜN HABERİMİZ OLMADAN BİR BAKTIK ENTÜBE YAPILMIŞ"

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre,Turgut Altıntaş, hastanenin haksız kazanç sağladığını söyledi. Altıntaş şu ifadeleri kullandı; "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak o yüzden para istendi.

"DOKTOR OLMADIĞINI ÖĞRENDİK AMA PARA ALINDI"

Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu."