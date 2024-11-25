Türkiye, bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi haberleriyle çalkalanırken çetede yer alan ve kapatılan hastanelerden Beylikdüzü Medilife hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.
Ailesi, lenfoma hastası Yeter Altıntaş'ın bir ay yoğun bakımda tedavi gördüğü, tüm işaretlerin iyiye gitmesine karşın yaşamını yitirdiğini söyledi.
NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre,Turgut Altıntaş, hastanenin haksız kazanç sağladığını söyledi. Altıntaş şu ifadeleri kullandı; "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak o yüzden para istendi.
Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu."
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler - Son Dakika
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