Bebek katili çete elebaşı Fırat Sarı PKK'lıymış

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve kasıtlı olarak bebekleri öldüren çetenin çökertilmesini sağlayan ihbarın 27 Mart 2023 günü CİMER'e yapıldığı ortaya çıktı. İsimsiz ihbarda eski PKK hükümlüsü Fırat Sarı ile İlker Gönen"in SSK'yı dolandırdığı ve birçok bebek insanlık dışı şekilde öldü. Yüzlerce bebek öldü" denildi.

Avukatlarının, savcıyı tehdit ederken çekilen kamera kaydıyla kamuoyunun gündemine düşen Yenidoğan Çetesinin lideri Fırat Sarı'nın, 1998'de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunuyor. 2003'te Topluma Kazandırma Yasasıyla cezası 2 yıla indirilen çete elebaşı Sarı, doktorluğa geri döndü. Çete elebaşı Sarı'nın savcılığa verdiği ifadesi ise şu şekilde:

* PKK üyeliğinden 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma döndüm ve mezun oldum.

* Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 8 yıl önce kurdum. %100 hisseli sahibiyim. Geçimimi doktorluk yaparak kazanıyorum.

* Yenidoğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, bakımsızlıktan bebeklerin 'eks olması', dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev alınıyor gibi liste düzenlenmesi olaylarının hiçbiri doğru değildir.

* Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe 1 hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir.

* Şirketime gönderdiğim paralar daha önce de açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır.

Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Fırat Sarı, katliamlara imza attığı dönemde mağdur ailelerinin defalarca tepkisiyle karşılaşmış. Çete lideri Fırat Sarı 10 ay önce bir YouTube programına katılıyor. Mağdur aileler ise o videonun altına yaşadıkları acı olayları yorum olarak yazdı.

Onlarca kişi YouTube videosunun altına çetenin gerçek yüzüyle ilgili aylar öncesinden yorumlar atmış. Aslında herşey aylar öncesinden insanlar tarafından anlaşılmış.

Mağdur aileler, seslerini duyurabilmek için şikayet platformlarını da kullanmış.

Olay patladıktan sonra Fırat Sarı tarafından mağdur olan X (Twitter) kullanıcılarının yazdıkları da bir o kadar kan dondurucu.

Yine şikayet platformunda 2018'de yazılan bir şikayette Yenidoğan çete elebaşı Fırat Sarı'nın bir bebeğin yoğun bakım süresini kasıtlı uzatarak haksız kazanç elde ettiği, ailenin imza vermesiyle adeta büyük bir felaketten dönüldüğü yorumu yapıldı.