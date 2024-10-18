Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim - Son Dakika
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Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

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12 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili iddialar mağdur ailelerin teker teker ortaya çıkmasıyla daha korkunç bir hale geldi. Bugün Burcu Gökdeniz isimli bir annenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yürekleri sızlattı.

18.10.2024 18:58
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Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en vicdanız çete olarak nitelendirilen 'Yenidoğan çetesi', 112 Acil Çağrı Merkezi ile işbirliği yaparak bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk etti ve 12 bebeğin ölümüne neden oldu. Türkiye'yi derinden sarsan skandal, mağdur ailelerin ortaya çıkmasıyla daha korkunç bir hale geldi. Bugün daha önce çetenin kullandığı hastanelerden birinde doğum yapan ve oğlunu kaybeden bir annenin paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu.

ACILI ANNE İSYAN ETTİ

Acılı anne Burcu Gökdeniz, ortaya çıkan haberlerin ardından, yaptığı paylaşımlarla evladının ölüm sebebini öğrenmek istediğini duyurdu. Anne Gökdeniz'in oğlu Umut, 2020 senesinde 'Yenidoğan çetesi'nde adı geçen doktor Fırat Sarı kontrolünde yoğun bakıma alınmıştı. 10 gün yoğun bakımda alan bebek hayatını kaybetti. Acılı anne Fırat Sarı'nın ismini haberlerde görünce, "O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım" diyerek yaşadıklarını paylaştı. İşte acılı anne Burcu Gökdeniz'in X hesabından yaptığı paylaşımlar:

"BENİ BU DÜŞÜNCELERDEN KİM ARINDIRACAK?"

Oğlum Umut'um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığıevladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek?

Haberi görünce aklımı yitirdim. 2020 senesinde doğumdan sonra Fırat sarı kontrolünde 10 gün yoğun bakımda yattı oğlum ve 10 günün sonunda ne yazık ki vefat etti yavrum. O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım.

Benim oğlum ihmaller sonucu mu öldü? Ben bu soru işaretiyle ne yapacağım. Kendimi düşünmekten nasıl alıkoyacağım. Bu bir cinayet. Kime güveneceğim. Allah belanızı versin.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Serkan Beyhan:
    Bunlara idam az. Daha farklı bir yöntem yüreklere su serper 366 5 Yanıtla
    TC Umut Şentürk:
    Yok idam iyidir hakkı o dur ibret olur 2 1
  • ozcan ozmercan:
    Biz neden bu kadar sahipsiziz? 315 2 Yanıtla
    Arzu Elgit:
    Cok mantikli bir soru; 1 0
    Turk:
    çok güzel özetlemişsin haklısın 1 0
  • Recep Yaşakan:
    Bu Fırat Sarı daha önce cezaeviye girmiş çıkmış adamı tekrar nasıl doktorluk görevi vermişler bu adamı ömür boyu ceza alması lazım Adalet masum çocukları para için nasıl kıydınız Allah sizi kahrı perişan eylesin 245 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    cezaevlerinin şartlarını ağırlaştırın gardiyan tanidigimanlatiyor orada çıkan yemekleri evimizde yiyemeyiz diyor.nesen benim vergileriyle benim yiyemedigim yemegi bunlar yiyor 202 2 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    Tıkayın içeri ömür boyunca çıkmasınlar 149 2 Yanıtla
    Nedim Karadağ:
    Besliyorlar bı de orada. 1 0
  • Yaşar hikmet:
    paraları vardır çıkarlar istediğiniz kadar yazın. hele bi fakirsen ve bir dilim baklava çalarsan o zaman yandın, ağırlaştırılmış hapis veya idam. 110 2 Yanıtla
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