Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler - Son Dakika
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Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler

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"Yenidoğan Çetesi" davasında 29'u tutuklu 58 sanık 4. kez hakim karşısına çıktı. Birinci Hastanesi'nde görev yapan Paramedik, "Opara bebek teslim saatine yakın kötüleşti. Bize herhangi bir müdahale yapılmaması gerektiği söylendi ama biz yine de yaptık. Aileden para alınmış ama 'Ertesi gün para aileye teslim edilsin' denildi" dedi.

24.04.2025 17:56  Güncelleme: 18:17
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Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" davası olarak bilinen, bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın sanık 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma bugün 11.00 sıralarında başladı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem de mahkemenin gündemindeydi.

MAHKEME BAŞKANINDAN "DEPREM" UYARISI

Tanıkların dinlendiği duruşma öncesi, mahkeme başkanından artçı sarsıntı uyarısı geldi. Duruşma öncesi mahkeme başkanı, " 23 Nisan'da yaşanan deprem sonrası bir uyarı yapmak istiyorum. Artçılar devam ediyor olası bir durumda panik yapmayın. Hengame olmasın sandalye ve masaların altına saklanabilirsiniz. Lütfen kaçmaya çalışırken birbirinize zarar vermeyin" dedi.

"DOKTOR SÖYLER, SEKRETER EPİKRİZİ YAZARDI"

Tanıkların dinlendiği duruşmada, ilk tanık olarak Avcılar Hospital Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan tanık Fulya Akbal dinlendi. Akbal, "Ben Avcılar Hospital'da çalışıyordum. Hemşire olarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalıştım 2 yıl boyunca. Çalıştığım dönemde, hemşire Serenay Şenkalay, doktor olarak Dursun Hoca, Zeki Hoca ve sekreter Gözde Hanım'ı tanırım. 14 Ağustos'ta Tokluoğlu bebek doğduğunda hastanede değildim izinliydim. Ayrıca epikrizi doktor yazardı sekreteriyle. Ben hiç görmedim başka birisinin epikriz yazdığını. Doktor söyler sekreter epikrizi yazardı. Sekreterin doktorun söylediğinin dışında bir şey yazması mümkün değildi" dedi.

"BÜYÜK BEBEKLERİ YOĞUN BAKIMA ALDILAR, CİMER'E ŞİKAYET ETTİM"

Bir diğer tanık Sezgin Demirci ise, "Reyap Hastanesi'nde Mart 2023 ile Eylül 2023 arasında acil hekimi olarak çalıştım. Eylül ayında yönetim tarafından ayrılmam istendi. Çalıştığım dönemde 112 ekipleri, 28 günlükten büyük bebekleri getirirdi. CİMER'e şikayet ettim. Bu bebekleri yenidoğan yoğun bakıma aldığımda bir şey olursa sorumlu ben olurdum. Çünkü Yenidoğan yoğun bakımı vardı ama çocuk yoğun bakım yoktu. 28 günlükten büyük bebekleri çocuk yoğun bakıma koymalıyız yenidoğana koymak diğer hastaları risk altına alırdı. Halbuki bize yakın bölgelerde çocuk yoğun bakım odası olan hastaneler vardı. Yönetime şikayet ettiğim zaman 'Bu konuyu kapat' dediler. Bana mobbing uyguladılar. Ben de istifa ettim" dedi.

Avcılar Hospital'da çalışan nöbetçi hemşire Meryem Akyürek ise "Tokluoğlu bebek hakkında bir bilgim yok. O dönemde yıllık izindeydim. Ben bebek odasında çalışıyordum. Sonrasında da hiçbir şey duymadım. Zeki doktor ile çalıştığım sürece bir ihmaline rastlamadım. Çağırdığım zaman hemen gelirdi" dedi. Duruşma saat 15.00 sıralarında verilen aranın ardından 16.00'da yeniden başladı.

"BU HASTA SIRADIŞI BİR DURUMDU"

Aranın ardından Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde çalışan doktor Raşit Çaparoğlu söz aldı. Çaparoğlu, "Opara bebekle ilgili, bir gün iş yerine geldiğimde 6 aylık bir bebeğin yattığını gördüm. 28 günlükten büyük bebekler burada yatmazdı. Şaşırdım 'Burada yatması yasal değil' dedim hemşireye. Birkaç gün önce, acile geldiğini ama sevk alamadığını bu nedenle burada yattığını söyledi. Yönetim ve işletmeci işbirliğinde yatışına karar verildiğini söyledi. Bu bebekle ilgilenen kişi Fırat Sarı'ydı. Bu hasta sıradışı bir durumdu. Ben orada bulunduğum sürece mesleğimin niteliği gereği ilgilenmedim." dedi.

"OPARA BEBEĞE MÜDAHALE YAPILMAMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Birinci Hastanesi'nde Paramedik olarak çalışan Yaren Sena Kayır ise, "Opara bebeğin sevki yapıldı. Kuveze aldık bakımlarını yaptık. Doğukan Bey geldi Fırat Sarı ile konuştu ve tedavisi için order aldık. Akşam oldu ve bebeğin bakımlarını akşam sorumlusuna teslim ettik. Ertesi gün 18.00 gibi hastaneye gittim. Direkt onun başına gittim sağlıklıydı bir problemi yoktu. Teslim saatine yakın kötüleşti. Monitör uyarı verdi kalbini hissetmedik. Doğukan Bey'i aradık 'Sorun olmaz büyük bebekte duyamayabilirsiniz' dedi. Bizim monitörler eskiydi prob lazımdı ama yeterli prob hastanede yoktu. Tuğçe hemşire kalp masajı yaptı. Hepimiz bebeğin başında müdahale ettik. Biz teslim ettiğimizde bebek yaşıyordu; ama çok derinden geliyordu nabız. Daha sonra bebeğin öldüğünü öğrendik. Doğukan bize 'Siz duyamıyorsunuzdur' dedi. Bize herhangi bir müdahale yapılmaması gerektiği söylendi ama biz kızlar yine de tüm müdahaleleri yaptık. Aileden para alınmış ama 'Ertesi gün para aileye teslim edilsin' denildi. Konuyla ilgili başka bir bilgim yok. Doktorlar genelde düzenli olarak viziteye çıkmazdı" dedi.

Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize \'Opara bebeğe müdahale yapmayın\' dediler
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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler - Son Dakika

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