Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı - Son Dakika
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

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Yenidoğan çetesinin bebekleri para uğruna tek tek ölüme terk ettiği akılalmaz skandal Türkiye gündemini derinden sarstı. Kan donduran olaya karışan hastanelerin ruhsatları birer birer iptal edilirken bu gelişme de vatandaşların öfkesini dindirmedi. Soruşturmada adı geçen Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'ni taş yağmuruna tutan çok sayıda kişi camları paramparça etti.

20.10.2024 13:06  Güncelleme: 13:22
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SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkındaki soruşturmada adı geçen hastanelerden 10'unun ruhsatını iptal edildi.

RUHSATI İPTAL EDİLEN HASTANELER

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

VATANDAŞLARIN ÖFKESİ DİNMİYOR

Ancak 10 hastanenin ruhsatlarının iptali de vatandaşın öfkesini dindirmedi. Soruşturmada adı geçen Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'ne kalabalık bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Ekol TV'nin yayınladığı görüntülerde hastanenin camlarının kırıldığı görüldü.

HASTALARIN TABURCU VE SEVK İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturmada adı geçen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların taburcu ve sevk işlemleri sürüyor. Yetişkin hastalardan bazıları, birkaç gün içinde taburcu edilecekleri ve sağlıklı oldukları gerekçesiyle ailelerinin eşliğinde hastaneden çıkarak evlerine gitti. Tedavisi devam eden hastalar içinse Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla sevk işlemleri sürüyor. Hastalar arasındaki bebekler için de içerisinde kuvöz de bulunan "yenidoğan ambulansları" görev alıyor.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Ad Drsy:
    devlet el koysun kamu hastanesi yada sağlık ocağı gibi yer olarak degerlendirilsin 321 4 Yanıtla
    Zeynep İBİŞ:
    tebrik ediyorum güzel düşünce 3 0
    H celik:
    Ondan sonra AKP fırsatçı hastanelere çöküyor haberi değilmi 0 3
  • Hasanmustafa Kaya:
    elleriniz dert görmesin 192 3 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı:
    Bence yıkım olsun yasa kız yurdu vs çevirsinler hastaneleri daha faydalı olur.. 185 4 Yanıtla
    Remzi Ozdemir:
    Aynen Yurtlara çevirsinler 1 0
  • Sinan Zeybekler:
    sizi Allah'ım nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah 155 2 Yanıtla
  • Mete Ay:
    Devlet onüne gelene hastane ruhsatı veriyor denetim yok olan vatandaşa oluyor 149 8 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    evet 35 sene önce chp tarafindan verilmis ruhsat maalesef 0 3
  • Bir varmış bir yokmuş:
    Dinmez tabikide, gayet normal. Sağlıklı, yeni doğmuş bebekleri canlari öldürülmüş!!!!! 131 1 Yanıtla
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