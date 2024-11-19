Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında adı geçen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yenidoğan çetesine yönelik başlatılan soruşturma sonrasında 28 Eylül'de ruhsatı iptal edilerek kapatılan Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, SGK'ya yanlış fatura verilmediğini iddia etti. Bir firmadan aldıkları ürünlerin fatura edildiğini alınan tüm ücretin ameliyat ya da başka operasyonlardan kaynaklanmadığını belirtti.
Öztürk, soruşturma dönemi boyunca, iki yıllık süreçte, hiçbir bebeğin hastanelerinde ölmediğini ifade etti. Öztürk, hastanenin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunmasına rağmen Sakarya'ya taşınmasına ilişki raporları da reddetti. Hastanelerinde 16 bin yanlış göz ameliyatının raporlanmasıyla ilgili konuşan hastane sahibi skandal ifadeler kullandı. Öztürk, "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler - Son Dakika
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