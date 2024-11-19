Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler - Son Dakika
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Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Yenidoğan çetesi skandalında kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, katıldığı televizyon programında, 16 bin yanlış göz ameliyatının raporlanmasına ilişkin "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.

19.11.2024 23:23
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Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında adı geçen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

Yenidoğan çetesine yönelik başlatılan soruşturma sonrasında 28 Eylül'de ruhsatı iptal edilerek kapatılan Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, SGK'ya yanlış fatura verilmediğini iddia etti. Bir firmadan aldıkları ürünlerin fatura edildiğini alınan tüm ücretin ameliyat ya da başka operasyonlardan kaynaklanmadığını belirtti.

16 BİN YANLIŞ AMELİYAT İÇİN SKANDAL İFADE

Öztürk, soruşturma dönemi boyunca, iki yıllık süreçte, hiçbir bebeğin hastanelerinde ölmediğini ifade etti. Öztürk, hastanenin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunmasına rağmen Sakarya'ya taşınmasına ilişki raporları da reddetti. Hastanelerinde 16 bin yanlış göz ameliyatının raporlanmasıyla ilgili konuşan hastane sahibi skandal ifadeler kullandı. Öztürk, "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk:
    Hekimlere Güvenilmez Olduk 42 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Gözaltı??? Tutuklama??? Mal varlığına el koyma???? Ama ne gerek var di mi..!!! 33 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Bir sıkıntınımı var...??? 16 bin insan belkide kör oldu sayenizde...yyuuhhh.. 27 0 Yanıtla
  • Aytac Uygur:
    Rahmetli babam kalp krizi geçirdiğinde tekirdağ devlet hastanesi avrupa şafak hastanesine sevk etmişti. 4 adet stent takıldı ve devletin verdikleri 1 sene sonra bozuluyor ithal takalım dediler ve o zaman 1 maaşım stentlere gitmişti. Bu işin boyutunu bir araştırılsa neler çıkacak. Her hastanede bunlar mevcut devlet hastaneleri dahil. 21 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Akp bakanın hastanesini hiç konuşmuyorsunuz 14 4 Yanıtla
  • Reis 13:
    bunların tek suçlusu recep yönetimidir. . işini adam gibi yapan yok, yapmayanları denetleyen kurum yok. devlet memuru maalesef iki lahmacuna , bir çaya göz yumuyor . işini yapmıyor. 14 3 Yanıtla
  • Kamil:
    bu adam nasıl oluyorda halen serbest gezebiliyor tamamen kabile devleti olduk yapanın yanına kâr kalıyor 14 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Her yanlış ameliyata bir gün hapis cezası versen 44 sene yapıyor. İki gün versen bu adamın hapis cezası kabirde devam ediyor! 10 0 Yanıtla
  • Sivet Ok:
    Bu kişin tüm mal varlıklarına el konulmalı ve sorgusuz içeri atılmalı. 16 Bin kişinin açacağı tazminat davalarına mal varlığı yeter mi bilemiyorum ama mal kaçırmadan tedbir alınmalı. 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Açıkgöz:
    Bu özel hastaneler kapatılsın hep vatandaşı hemde milletin vergi verdiği devleti soyuyorlar 4 0 Yanıtla
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