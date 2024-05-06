Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar - Son Dakika
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Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar

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Adana'da cezaevinden kaçan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Sinan Ö., 'dolandırıcılık' suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö., kuzeni Serhat Ö. ve çiftliğin sahibi Mehmet G. ile birlikte çiftlik evinde düzenlenen baskınla yakalandı.

06.05.2024 10:50  Güncelleme: 11:01
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Adana'da cezaevinden firar edip, çiftlik evinde saklanan 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Sinan Ö. (32), 'dolandırıcılık' suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö., kuzeni Serhat Ö. ve çiftliğin sahibi Mehmet G. ve 2 şüpheliyle birlikte düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sinan Ö., gardıropta ele geçirilen Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 pompalı tüfeği, hasımlarından korunmak için bulundurduğunu söyledi.

İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.'nin Küçükçıldırım Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı. Polis, çok sayıda ekiple çiftlik evine baskın yaptı. Operasyonda, çiftlik sahibi Mehmet G., çiftliğinde çalışan Serhat Ö. ile 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi kuzeni Sinan Ö., 'dolandırıcılık' suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö. ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan B., Alper Ö. ve Murat A.'yı yüzüstü yere yatırıp gözaltına aldı.

KALAŞNİKOF, TABANCA, POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evinde arama yapan polis, giysi dolabına saklanan Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hap ile 6,8 gram esrar ele geçirdi.

"SİLAH, ÇELİK YELEK VE UYUŞTURUCU BANA AİT"

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Sinan Ö. ifadesinde, "Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden firar ettim. Saklanmak için de kuzenim Serhat'ın yanına geldim. Aramada bulunan silah, çelik yelek ve uyuşturucu bana ait. Silahları, kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyordum" dedi.

"SİLAHLARLA İLGİLİ BİLGİM YOK"

Çiftlik sahibi Mehmet G. ise "Serhat, akrabalarının yanında kalması için ricada bulundu, ben de izin verdim. Silahlarla ilgili bilgim yok. Çiftliğe geldikten 10 dakika sonra polisler geldi" diye konuştu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet G., Sinan Ö., Muhammet Ö. ile Serhat Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Oğuzhan B., Murat A. ve Alper Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

İşte operasyondan kareler;

Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar

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Son Dakika 3.Sayfa Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar - Son Dakika

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