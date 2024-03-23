Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı - Son Dakika
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Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı

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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, kocasını başka bir kadınla okey masasında görünce öfkeyle deliye döndü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sosyal medyada gündem olan videoya ise çeşitli yorumlar yapıldı.

23.03.2024 12:45  Güncelleme: 12:50
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İstanbul Esenyurt'ta kocası başka bir kadınla okey masasında gören kadın, öfkeden deliye döndü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı.

"ABLAM DAHA İYİSİ YAPILAMAZDI"

Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni şaşkınlıkla izledi. Sosyal medyada gündem olan videonun altına "Sadık kalamayacaksanız evlenmeyin kardeşim", "Seni seviyorum demenin en güzel şekli", "Kulağım çınladı lan", "İyi oldu en azından hesaptan yırttı", "Ablam daha iyisi yapılamazdı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı

Aldatmak, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı - Son Dakika

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