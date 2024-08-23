Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı - Son Dakika
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Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı

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Giresun'da yol kenarında alev alev yanan 2016 model aracı kayda alan bir vatandaşların yaptığı yorumlar olayı gölgede bıraktı. Aracın neden yandığıyla değil de kapılarının erimesiyle ilgilenen vatandaşlar uzun uzun yorumlar yaptı.

23.08.2024 17:04  Güncelleme: 17:19
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Şebinkarahisar- Giresun kara yolunda alev alev yanan aracın kapısı ve jantları eridi. O anları cep telefonu ile kayda alan vatandaşların yorumları ise olayı gölgede bıraktı.

"BÖYLE BİR ŞEY NASIL OLABİLİR?"

Aracın 2016 model bir araç olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kapıları yok şu anda... Gördüğünüz gibi arabada kapı yok. Çok enteresan bir şey. Jantlar bile erişimiz. Bu kadar ucuz mu yani? Böyle bir şey nasıl olabilir? Kapılar ve jantlar erimiş durumda... Ön kaput bile erimiş" ifadelerine yer verdi.

"NEDEN YANDIĞI ARAŞTIRILSIN"

Kısa sürede gündem olan görüntülerin altına "Kapılar nasıl eridi lan?", "Neden yandığı araştırılsın", "Bütün ilginçler bizim ülkede", "Adam haklı nasıl eriyor gerçekten" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı

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Son Dakika 3.Sayfa Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • OMAR DAYI: kagıttan araba yapmaya başladılar nolacak 21 5 Yanıtla
  • Yiğit Karapınar: Arabaların kaput, kaporta, kapı ve jantları alüminyumdan üretilir. Bunun amacı hafif ve dayanıklı olması. Araba yanarsa geriye videoda görünen arabanın yapısal dayanıklılığı bir kazada olmemeniz için çelik yapı kalır. Gördüğünüz geriye kalan bölüm de alüminyumdan yapılsa en ufak bir kazada bütün araç parçalanır. 19 5 Yanıtla
  • Tahsin Derin: Arabayı düşüneçeğenize insan varmı arabada onları yorum yapın aklınız fikriniz araba şu erimiş bu erimiş bize ne yapanlar düşünsün insan varmı yok arabada ondan bahsedin 9 7 Yanıtla
  • güneş güneş: toplum gittikce yoldan cıkıyor 7 3 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Kapılar erimeseydi iyiydi …Allahım 6 0 Yanıtla
  • ahmet ak: motoru da yok sanki 3 3 Yanıtla
  • Salih T: araba zaten atıl vaziyette.ne kapıları var nede motor..çöpe atmadan önce şovmu yapalım dediniz bizde yuttuk 2 2 Yanıtla
  • Kazım Özkan: lastikler patlakmı ne 2 1 Yanıtla
  • Emre Bey: Videoyu çeken alucralı belli. 0 2 Yanıtla
  • Ercan Nane: 2 sene önce bolu tüneline varmadan 2012 yada 13 model yine BMW 5.25 bir araç gözümüzün önünde alev aldı alttan kaput eridi. Durduk söndürdük yardım ettik. Halen aracı yanan kişiyle iletişimiz var çünkü yardımcı olduğumuz için arkadaş olduk halen görüşürüz. Bence bu modelde bir sorun sıkıntı kesinlikle var. Marka vemodeli duyunca daha da emin oldum 1 1 Yanıtla
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