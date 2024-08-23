Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı

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Şebinkarahisar- Giresun kara yolunda alev alev yanan aracın kapısı ve jantları eridi. O anları cep telefonu ile kayda alan vatandaşların yorumları ise olayı gölgede bıraktı.

"BÖYLE BİR ŞEY NASIL OLABİLİR?"

Aracın 2016 model bir araç olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kapıları yok şu anda... Gördüğünüz gibi arabada kapı yok. Çok enteresan bir şey. Jantlar bile erişimiz. Bu kadar ucuz mu yani? Böyle bir şey nasıl olabilir? Kapılar ve jantlar erimiş durumda... Ön kaput bile erimiş" ifadelerine yer verdi.

"NEDEN YANDIĞI ARAŞTIRILSIN"

Kısa sürede gündem olan görüntülerin altına "Kapılar nasıl eridi lan?", "Neden yandığı araştırılsın", "Bütün ilginçler bizim ülkede", "Adam haklı nasıl eriyor gerçekten" şeklinde yorumlar yapıldı.