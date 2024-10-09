İstanbul'da eşine filmlerde rastlanacak bir olay yaşandı. Doktorlardan tarafından "Öldü" dinelerek yakınlarına teslim edilen vatandaşın cenaze namazı için getirildiği camide yaşadığı fark edildi.
Olaya tanıklık eden bir vatandaş, "Kızı tabuta yaslandı. Sonra bana dönerek 'Fahrettin amca ses geliyor' dedi. Ben de eğildim ve sesi duydum. Ama kız üzülmesin diye 'bana ses gelmiyor' dedim. Ayak ucuna geçtim. Kız iki kişiyi daha çağırarak 'ses geliyor' dedi. Gelenler de sesi duydular. Ambulansı arayıp tabutu açtılar. Tabuta bakınca yaşadığını anladılar. Daha sonra ambulansa koyup götürdüler" dedi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi - Son Dakika
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