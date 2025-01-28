Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü - Son Dakika
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Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, trans birey tarafından feci şekilde dövüldü. Ücret anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen kavga görüntülerinde yabancı uyruklu şahsın kanlar içerisinde kaldığı görülüyor.

28.01.2025 17:05  Güncelleme: 17:18
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İstanbul Esenyurt'ta trans birey ile yabancı uyruklu şahıs arasında ücret anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşirken, görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

"PARASINI VERMEMİŞTİR"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Parasını vermemiştir", "Erkek erkeğe dövüşmüşler", "Aklı olan trans bireylere bulaşmaz zaten", "İyi sadece dövüp bırakmış", "Dövdükten sonra üstüne niye yatmış?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Apple User:
    Trans ablamız sokaklarda dolaşan çoğu osmanlı torunundan daha cesur çıktı 87 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat değil mi oo 51 18 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    ?????? 0 1
  • ferhat eser:
    çelikk gel seni tedavi ettirelim herkez biliyor artık senin transit olduğunu yazık bir abin olarak elinden tutmak istiyorum samimiyim bu konuda 18 28 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kod adı çelikk olabilir 18 26 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ESENYURT NE HALE GELDİ 1975 YILLARINDAKİ TARLABAŞINI ARATMIYOR 25 3 Yanıtla
  • Mehmet B:
    ülkeye bak 26 2 Yanıtla
  • Burak duru:
    Mahmut Abi naptın ellerine sağlık:) 17 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    öpmediğine şükretsin ya fazlası olaydı 16 0 Yanıtla
  • Murat:
    Erkek gücü var abi bunlarda. Çok dikkat etmek gerekiyor 11 2 Yanıtla
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