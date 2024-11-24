"Tatar Ramazan", "Beklenmeyen Misafir", "Düşler De Ölür" ve "Ağlama Sevgilim" gibi yapımlarda yer alan oyuncu Samim Meriç 84 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun acı kaybı sevenlerini yasa boğdu.
Oyuncular Sendikası acı haberi, "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu.
Samim Meriç 1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu. Meriç, Tatar Ramazan filminde oynadığı "Abidin Ağa" karakteriyle hafızalara kazındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç hayatını kaybetti - Son Dakika
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