Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin restoran bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın kısa süre içinde tüm oteli sardı.
Alevlerin içinde kalan otelde 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirilirken otelde yaşanan olayı incelemek için Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanları bölgeye hareket etti.
Saatlerdir söndürülemeyen yangının vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Otelin içinden servis edilen görüntülerde restoran bölümünde başlayan yangının kısa süre içinde otelin tamamına yayıldığı ve içerisinin tamamen küle döndüğü görüldü.
Öte yandan olay yerine çekime giden gazetecilere emniyet görevlileri tarafından "Otel her an yıkılabilir" uyarısı yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir - Son Dakika
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