Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir - Son Dakika
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Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

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Bolu Kartalkaya'da 10 kişiye mezar olan oteldeki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Otelin içinden servis edilen görüntülerde restoran bölümünde başlayan yangının kısa sürede oteli sardığı ve içerisinin tamamıyla küle döndüğü görülürken yetkililerden "Otel her an yıkılabilir" uyarısı geldi.

21.01.2025 10:21
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin restoran bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın kısa süre içinde tüm oteli sardı.

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Alevlerin içinde kalan otelde 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirilirken otelde yaşanan olayı incelemek için Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanları bölgeye hareket etti.

Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

RESTORAN BÖLÜMÜ KÜLE DÖNMÜŞ

Saatlerdir söndürülemeyen yangının vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Otelin içinden servis edilen görüntülerde restoran bölümünde başlayan yangının kısa süre içinde otelin tamamına yayıldığı ve içerisinin tamamen küle döndüğü görüldü.

Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

"OTEL HER AN YIKILABİLİR" UYARISI

Öte yandan olay yerine çekime giden gazetecilere emniyet görevlileri tarafından "Otel her an yıkılabilir" uyarısı yapıldı.

Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

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Son Dakika 3.Sayfa Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Atatürk çü:
    ÜÇ DEĞİL, BAKANLARIN TAMAM8 NE İŞE YARARKİ! DEVLETTE BİR BAŞI BOŞLUK VAR. ÜLKEDE , NE VAR , NE YOK ,KİMSENİN HABERİ YOK. ERDOĞAN İŞİ GÜCÜ BIRAKMIŞ MUHALEFETLE UĞRAŞIYOR. AMAN KOLTUĞUM GİTMESİN , DİYOR. 28 34 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    ölümün nereden nasıl geleceği beli olmaz 24 2 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar diliyoruz inşallah çocuk yoktur en çok üzen bu olur 16 2 Yanıtla
  • Fikret Salman:
    Erdoğan mı diyor işinizi düzgün yapmayın birbirinizi dolandırın çalın çırpın diye. Yapanın suçu yok herkesin başına polis dikmeyen Erdoğan suçlu 7 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    vatan sevgisi ile şahıs sevgisini ayırt edemeyen cahiller yüzünden siteden ayrılıyorum. size silken yarar 3 2 Yanıtla
  • Koray:
    yuh yani bu yangını siyasete bağlayan kafalar hangi dünyada yaşıyor merak konusu 0 0 Yanıtla
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