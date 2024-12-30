Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

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Yılbaşı yaklaşırken milli piyango bileti almak isteyen vatandaşlar, bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Eminönü'nde bulunan Nimet Abla Piyango Bayisi'nin önünde uzun kuyruklar oluştu.

30.12.2024 18:18
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Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Piyango Yılbaşı Özel İkramiyesi için şansını denemek isteyen yurttaşlar, piyango bayiileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SONU GÖRÜNMEDİ

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak 600 milyon liralık rekor ikramiye için İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Piyango Bayisi önünde oluşan kuyruğun sonu görünmedi.

TOPLAM 3 MİLYAR 499 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiye 600 milyon lira olarak açıklandı. İkinci büyük ikramiye 2 adet 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak ikramiye tutarı da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak duyuruldu.

Özel çekiliş için çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 liradan satışa sunuluyor.

Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Kahraman Koyun:
    nimet abladan değil açın elinizi en büyük nimet sahibi allahtan isteyin 152 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yazık ya, çoluk çocuğunuzun rızkını kumara veriyorsunuz. 125 6 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Enayi kuyruğu ! yandaş pamukören in cebi doluyor. 109 5 Yanıtla
    Ramazan Demirci:
    Hep kazanan nimet abla, hep laybeden kerizler. 0 0
  • Mahmut Kaya:
    o kuyruktakilere domuz eti yermisin desen o haram der ama piyango bileti için kuyruğa girer o mubah 87 5 Yanıtla
  • Eser pehlivan:
    SAZAN SARMALI. 79 4 Yanıtla
  • Mirza Y:
    çok pişman olacaksınız almayın yılda bir ahiredinizi yakmayin 60 7 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Demirören adama para vermez boşa almayın. 60 4 Yanıtla
  • Kamil:
    bu sene ikramiye somali ye çıkacak 50 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    devlet e çıkacak ikramiye 48 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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