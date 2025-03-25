Yıldız Tilbe'nin sahte hesap isyanı! Avukatına yetki verdi - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'nin sahte hesap isyanı! Avukatına yetki verdi

Yıldız Tilbe\'nin sahte hesap isyanı! Avukatına yetki verdi

Yıldız Tilbe, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara karşı hukuki mücadele başlattı. Tilbe'nin avukatı, bu hesaplardan yapılan yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Tilbe'nin ismini kullanarak nefret söylemi yayan kişilere karşı yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. Yıldız Tilbe, yalnızca kendi resmi hesaplarından yapılan duyuruların dikkate alınmasını istedi

25.03.2025 14:17
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Sahne tarzı, güçlü yorumları ve kendine has duruşuyla her zaman dikkat çeken Yıldız Tilbe, bu kez sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarla gündemde. Sanatçının ismini kullanarak yapılan yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle avukatı aracılığıyla harekete geçen Tilbe, takipçilerini bu hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Son dönemde saç boyası nedeniyle yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle gündeme gelen sanatçı, şimdi ise sosyal medyada kendi adına açılan mavi tikli sahte hesaplar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek yasal süreci başlattı.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILIYOR

Tilbe'nin avukatı tarafından yapılan resmi açıklamada, sanatçının apolitik, dobra ve içten bir kimliği olduğu, ancak sahte hesaplar üzerinden ona ait olmayan görüşlerin yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle yasal işlemlerin ivedilikle başlatıldığı vurgulandı. Sanatçının takipçilerine yapılan çağrıda, bu hesapların paylaşımlarına kesinlikle itibar edilmemesi ve olumsuz bir duyguya kapılmamaları gerektiği belirtildi. Tilbe'nin ismini kullanarak nefret söylemi yayan hesaplara karşı hukuki sürecin kararlılıkla yürütüleceği açıklandı .Sosyal medyada sık sık özgün paylaşımlarıyla gündem olan Yıldız Tilbe, kendi resmi hesaplarından yapılan duyurular dışında hiçbir bilgiye güvenilmemesi gerektiğini belirtti.

YILDIZ TİLBE AVUKATINA YETKİ VERDİ

Avukat Handan Bakbak, Yıldız Tilbe adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilemiz 7'den 70'e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır. Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız."

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Son Dakika 3.Sayfa Yıldız Tilbe'nin sahte hesap isyanı! Avukatına yetki verdi - Son Dakika

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