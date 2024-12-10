Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum - Son Dakika
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Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum

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Esad rejiminin devrildiği Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde tutulan kadınların yaşadığı dram olayı farklı bir boyuta taşıyor. Yıllarca işkenceye maruz kalan kadınlar, bu da yetmezmiş gibi rejim askerlerinin ve hapishanedeki görevlilerin tecavüzüne uğradı.

10.12.2024 16:52  Güncelleme: 16:57
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Suriye'de devrilen Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının, ülke genelinde "ölüm merkezine" dönmüş çok sayıda işkence merkezi olduğu biliniyor. Esad rejimini deviren grupların kontrolü ele geçirmesinin ardından Sednaya ve diğer cezaevlerindeki rejim karşıtı tutuklular salıverildi.

Suriye'de ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da yıllardır tutuklu bulunan kadınların yaşadıkları ise korku filmlerini aratmayacak cinsten... Hapishanede kaldıkları sürede rejim askerlerinin ve görevlilerin tecavüzüne uğrayan kadınlar, çıktıklarında çocuklarının babalarının kim olduğunu bilmiyor.

"ÇOCUKLARIM VAR, BABALARINI BİLMİYORUM"

Uzun yıllar Esad rejiminin işkence merkezi olan hapishanede kalan bir kadın, "Hapishaneye girdiğimde 19 yaşında ve bekardım. Bugün 32 yaşındayım ve çocuklarım var. Babalarının kim olduğunu bilmiyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum

Aile İçi Şiddet, Beşşar Esed, Psikoloji, 3-sayfa, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Kerim Cüceler:
    Bu şerefsiz esadı savunan malum insanlar ne düşünüyor acaba?Mesela Özgür özel,Sabahat akkiraz,fatih portakal vs ... 287 41 Yanıtla
  • Buseyr Adema:
    Allah Esedin aile fertlerine daha beterini yaşatsın inşaallah 226 2 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Atatürkün kurduğu Cumhuriyete karşı çıkıp saray yönetimi tek adam recimi isteyenler şimdi esada karşı çıkıyor istediğiniz esad gibi ülkenin yönetilmesi değilmiydi sizin ???? 48 137 Yanıtla
  • güven elibol:
    Allahım ne olur bir an evvel kıyamet kopsun 136 13 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    İnşallah yeni gelenler eset kadar lanet birileri değildir. Umarım adil, istikrarlı bi ülke olur ama pek sanmıyorum. Araplarda demokrasi ,fıtratlarında yok 55 16 Yanıtla
  • Enes Avdıl:
    Putin'in Esad'ı moskavadan teslim etmesi lazım . ve idam edilmesi lazım . ???? 64 2 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Bizim ayyaş tayfaları bu olay karşısında hayrete düşmüş. Sizin dedeleriniz,de şapka,saç, sakal, başörtüsü için binlerce Müslüman'ı İdam etmedi mi. Diktatörlük kahrolsun Allah bütün İslam karşıtlarını kahretsin. 39 10 Yanıtla
  • Nurullah Polat:
    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM ???? 49 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    esadın ölümünün kolay olmaması lazım 42 0 Yanıtla
  • Yasar Akyuz:
    Özgür ÖZEL oku bunları senin savunduğun adamlar 24 4 Yanıtla
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