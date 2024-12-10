Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum

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Suriye'de devrilen Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının, ülke genelinde "ölüm merkezine" dönmüş çok sayıda işkence merkezi olduğu biliniyor. Esad rejimini deviren grupların kontrolü ele geçirmesinin ardından Sednaya ve diğer cezaevlerindeki rejim karşıtı tutuklular salıverildi.

Suriye'de ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da yıllardır tutuklu bulunan kadınların yaşadıkları ise korku filmlerini aratmayacak cinsten... Hapishanede kaldıkları sürede rejim askerlerinin ve görevlilerin tecavüzüne uğrayan kadınlar, çıktıklarında çocuklarının babalarının kim olduğunu bilmiyor.

"ÇOCUKLARIM VAR, BABALARINI BİLMİYORUM"

Uzun yıllar Esad rejiminin işkence merkezi olan hapishanede kalan bir kadın, "Hapishaneye girdiğimde 19 yaşında ve bekardım. Bugün 32 yaşındayım ve çocuklarım var. Babalarının kim olduğunu bilmiyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.