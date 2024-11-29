Bitlis son günlerde meydana gelen depremlerle sarsılıyor. İki gün önce Hizan ilçesinde önce 4.3 ardından ise 3.1 büyüklüğünde depremler oluşmuştu.
Hizan bugün de sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre,yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yine sallandı: Bitlis'te üç günde üçüncü deprem - Son Dakika
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