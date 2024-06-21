Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı

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Ankara'da, eşi Yeter Ç. ve kızları 6 aylık Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi (11) darbeden madde bağımlısı baba K.Ç. (40), gözaltına alındı. K.Ç.'nin kafa attığı bebeği Zeynep, yoğun bakımda tedaviye alındı.

6 AYLIK BEBEĞİNE KAFA ATTI

Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi dövdü. 6 aylık kızı Zeynep'e kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı.

ZEYNEP BEBEK YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

SALDIRGAN BABA YAKALANDI

Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.