Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı - Son Dakika
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Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı

Ankara'da madde bağımlısı baba, eşi ve 11 yaşındaki kızını darbettikten sonra 6 aylık bebeği Zeynep'e kafa attı. Ağır yaralanan Zeynep bebek yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, saldırgan baba polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

21.06.2024 20:11
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Ankara'da, eşi Yeter Ç. ve kızları 6 aylık Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi (11) darbeden madde bağımlısı baba K.Ç. (40), gözaltına alındı. K.Ç.'nin kafa attığı bebeği Zeynep, yoğun bakımda tedaviye alındı.

6 AYLIK BEBEĞİNE KAFA ATTI

Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi dövdü. 6 aylık kızı Zeynep'e kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı.

ZEYNEP BEBEK YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

SALDIRGAN BABA YAKALANDI

Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara, Bebek, Baba, Aile İçi Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Galatasaray Spor kulübü: …………………….. 18 5 Yanıtla
  • Kenan Yildiz: bu Med denen kimyasal uyuşturucuya devletimizin acil önlem alması lazım aileyi ve toplumu bitiyor 22 0 Yanıtla
  • Ali atalı: Allah aşkına bu adamı tutuklayın içerde bulamayacağı bir madde ne içtiyse artık !! Bu adamları tedavi eden bir bir yer bildiğim kadarı arkadaşlar içerde bu arkadaşı tedavi ederler 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser: yavrucak inşallah sağlığına kavuşur rabbim şaşırtmasın üzücü hemde çok üzücü 6 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: böyle adamları götürüm metro tünellerinde akşama kadar çalıştırın ceza evi onları rahat geliyor 6 0 Yanıtla

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