İzmir'de ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir trafik ihlali meydana geldi.
Trafiğin sıkıştığı bölgede sürücüler sabırla ilerlemeye çalışırken, bir araç sürücüsü yol kenarındaki yeşil alana girerek trafik akışını ihlal etti.
O anlar, bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracını çim zemin üzerinden sürdüğü ve diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerlediği görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü, kısa sürede büyük tepki topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu tür sorumsuz davranışların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılmasını talep etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi - Son Dakika
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