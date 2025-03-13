Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar - Son Dakika
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Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar

Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar

Karabük'teki husumetli iki grup arasında sokak ortasında büyük bir kavga yaşandı. Tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldıran grubu ayırmak için çok sayıda kişi devreye girerken dakikalarca süren boğuşma anlarında 1 polis memuru da yaralandı. Kavga sonrasında orak ve bijon anahtarıyla polis merkezine giren 2 şüpheli gözaltına alınan kişilere saldırmaya çalıştı.

13.03.2025 08:51
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Karabük'te aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında husumet olan 5 kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. İki grup, tartışmanın ardından tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU YARALANDI

Polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırırken, olayla ilgili Y.G. (23), A.G. (19) ve M.E.B. (24) gözaltına alındı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı. Kavgaya karışanlardan bir şüphelinin üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.

ORAKLA POLİS MERKEZİNE GİRDİLER

Olayın ardından M.M. (24) ve Y.C.K. (22), ellerinde orak ve bijon anahtarı ile polis merkezine gelerek, gözaltına alınan şüphelilere saldırmaya çalıştı. Şüphelilere saldıranlara polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika 3.Sayfa Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar - Son Dakika

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