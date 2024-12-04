Kırıkkale'de yol kenarında ağzı bağlı çuvalın içinde kedi bulundu.
Kırıkkale'de yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Yol kenarında ağzı bağlı halde olan çuvalı açan vatandaşlar bir kedi buldu.
Kediyi çuvaldan çıkaran vatandaşlar süt vererek sakinleştirmeye çalıştı. Görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı - Son Dakika
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