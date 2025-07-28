İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 27 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan ve sosyal medyada "Yol kesip haraç kestiler" başlığıyla paylaşılan gasp olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüntülerde yer alan şüphelilerin kimliklerini tespit ederek harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucu, 2 şahıs gasp ettikleri saat ve cüzdanla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, başka bir iş yerine ait olduğu belirlenen çalıntı bir dizüstü bilgisayar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen çocuklarla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?