Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

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Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler
22.06.2025 19:23
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Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler
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İstanbul'dan Hatay'a gitmek üzere Metro Turizm'e ait bir otobüse binen kadın yolcu, iddiaya göre yaşanan tartışmanın ardından akşam vakti otobanın orasında indirildi. Kadın yolcu darbedildiğini öne sürerken, firmadan yapılan açıklamada, Yolcumuzun mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz." denildi.

Metro Turizm'in İstanbul- Hatay seferini yapan bir yolcu otobüsünde skandal bir olay yaşandı. Öznur Dinçer isimli kadın yolcu, öndeki yolcunun koltuğunu tamamen yatırmasından rahatsızlık duydu. Dinçer koltuğun biraz kaldırılmasını rica edince tartışma çıktı.

KADIN YOLCUYA MUAVİNDEN FİZİKİ MÜDAHALE

Kadın muavin Dinçer'e, ""O yolcunun hakkı, istediği kadar yatırır" diyerek sert bir şekilde karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Öznur Dinçer, valiziyle birlikte otobanın ortasında indirildi. Olayı cep telefonuyla kaydetmeye çalışan Dinçer, kadın muavinin fiziki müdahalesine uğradı.

KOLYESİNİ KOPARDILAR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı görüntülerde, Dinçer'in altın kolyesinin koparıldığı, yolcunun isyan ettiği görüldü. Dinçer, "Kolyemi kopardın! Sana inanamıyorum! Kolyem koptu ya! Annemin hediyesiydi bu ne!" sözleriyle tepki gösterdi.

OTOBANIN ORTASINDA BIRAKIP YOLA DEVAM ETTİLER

Dinçer'in otobanın ortasında bırakılıp yoluna devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yalnız başına yol ortasında kalan Dinçer, darp raporu alıp şoför ve muavin hakkında şikayetçi oldu.

METRO TURİZM: OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Skandal olayın ardından Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman yazılı açıklama yaptı. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kahraman, şu ifadeleri kullandı: "Yolcumuzun mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyuyoruz. Araç kiralık statüdeydi ancak bu, Metro Turizm'in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yolcumuz, Metro Turizm'den bilet almıştır. Bu nedenle her türlü sorumluluk bize aittir. Aracın sözleşmesi feshedilmiş, belgeden düşürülmüştür. Sorumlu personel hakkında suç duyurusu hazırlanmış olup, dosya sabah savcılığa sunulacaktır."

İstanbul, 3-sayfa, Turizm, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Muhammed Egi:
    metro kadar pis bi şirket yok 1 defa bindim bin pişman hayatta binmem 412 9 Yanıtla
    BOZOK T.i.T:
    Attıkları yolcu kadının tavırları itici konuşma şekli., otobüs firması çalışanlarının haklı olduğunu düşündürdü mesela.. 6 30
    Yunus Durak:
    Peşin yorum yapılıyor, bir neden olmadan böyle olay olmaz. Olayın iç yüzünü bilmek lazım 5 30
  • 145353:
    metro Turizm her türlü olay awk 353 5 Yanıtla
  • Müdessir Östüzün:
    Bu nasıl firma bir daha bu firmadan bilet almayız sabıkalı firma metro 330 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yine metro turizm kazalar kavgalar tartışmalar yok yok olumsuz olan herşey var yani uzak durun.??? 272 6 Yanıtla
  • Musa Şahin:
    metro turizm pişmanlıktır yaşasın FINDIKKALE :)) 179 14 Yanıtla
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