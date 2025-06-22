Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Metro Turizm'in İstanbul- Hatay seferini yapan bir yolcu otobüsünde skandal bir olay yaşandı. Öznur Dinçer isimli kadın yolcu, öndeki yolcunun koltuğunu tamamen yatırmasından rahatsızlık duydu. Dinçer koltuğun biraz kaldırılmasını rica edince tartışma çıktı.

KADIN YOLCUYA MUAVİNDEN FİZİKİ MÜDAHALE

Kadın muavin Dinçer'e, ""O yolcunun hakkı, istediği kadar yatırır" diyerek sert bir şekilde karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Öznur Dinçer, valiziyle birlikte otobanın ortasında indirildi. Olayı cep telefonuyla kaydetmeye çalışan Dinçer, kadın muavinin fiziki müdahalesine uğradı.

KOLYESİNİ KOPARDILAR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı görüntülerde, Dinçer'in altın kolyesinin koparıldığı, yolcunun isyan ettiği görüldü. Dinçer, "Kolyemi kopardın! Sana inanamıyorum! Kolyem koptu ya! Annemin hediyesiydi bu ne!" sözleriyle tepki gösterdi.

OTOBANIN ORTASINDA BIRAKIP YOLA DEVAM ETTİLER

Dinçer'in otobanın ortasında bırakılıp yoluna devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yalnız başına yol ortasında kalan Dinçer, darp raporu alıp şoför ve muavin hakkında şikayetçi oldu.

METRO TURİZM: OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Skandal olayın ardından Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman yazılı açıklama yaptı. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kahraman, şu ifadeleri kullandı: "Yolcumuzun mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyuyoruz. Araç kiralık statüdeydi ancak bu, Metro Turizm'in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yolcumuz, Metro Turizm'den bilet almıştır. Bu nedenle her türlü sorumluluk bize aittir. Aracın sözleşmesi feshedilmiş, belgeden düşürülmüştür. Sorumlu personel hakkında suç duyurusu hazırlanmış olup, dosya sabah savcılığa sunulacaktır."