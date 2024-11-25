İzmir ile Tekirdağ arasında seyreden yolcu otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı.
Onlarca yolcunun seyahat ettiği yolcu otobüsünü tahtakuruları basarken yolcular büyük panik yaşadı. Bir anda kaşınmaya başlayan çok sayıda kişi can havliyle kendini dışarı attı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bavullarını alan yolcuların otobüsten indikleri halde kaşınmaya devam ettikleri görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı - Son Dakika
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