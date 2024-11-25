Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı - Son Dakika
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Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı

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İzmir-Tekirdağ seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünü basan tahtakurusu yolcuların kaşınarak ağışı inmesine neden oldu.

25.11.2024 15:46
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İzmir ile Tekirdağ arasında seyreden yolcu otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı.

Onlarca yolcunun seyahat ettiği yolcu otobüsünü tahtakuruları basarken yolcular büyük panik yaşadı. Bir anda kaşınmaya başlayan çok sayıda kişi can havliyle kendini dışarı attı.

DIŞARIDA KAŞINMAYA DEVAM ETTİLER

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bavullarını alan yolcuların otobüsten indikleri halde kaşınmaya devam ettikleri görüldü.

Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı

Tekirdağ, 3-sayfa, Gündem, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Orhan Özdemir:
    Aklımızdan o şekilde evine girmesin yoksa 2 ay evde tahtakurusu ile mücadele edersiniz 10 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Firma ismi bari verseydiniz insanlar ona göre önlem alsın 8 0 Yanıtla
  • YoH null:
    cok kötü bişi emin olun yani uyutmaz çok fena rahatsiz edici böyle bisi yok yani tabiki ilacı var hemen ilacını sürün kısa sürede geçer geç kalırsanız 1 2 ay çekersiniz onlada kalmaz yumurtaları uzun süre kasindirid 1 sene falan kötü ya 2 0 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Vurusten daha bulasıcı çok çektim çok öyle belaki ohhh ohhh ?? 1 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ekonomik kiriz tahta kurularınıda etkilemiş tahtalar pahalandı zamlandı artık yiyemiyorlar careyi insanlarda bulmuşlar artık insanların hayatı tehlikede 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı - Son Dakika
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