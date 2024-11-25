Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı

YoH null:

cok kötü bişi emin olun yani uyutmaz çok fena rahatsiz edici böyle bisi yok yani tabiki ilacı var hemen ilacını sürün kısa sürede geçer geç kalırsanız 1 2 ay çekersiniz onlada kalmaz yumurtaları uzun süre kasindirid 1 sene falan kötü ya